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浸大畢業生薪酬升幅最高 「除非宮崎駿」動漫生憂搵食

【明報專訊】教資會近日公布上學年（2022/23）八大全日制學士畢業生年薪，平均31.4萬元，按年增3.6%。當中港大畢業生平均年薪最高，達38.5萬元，浸大則按年增幅最高，升約9.3%至25.9萬元（見圖）。各大學最近舉辦新生註冊日，有浸大新生昨稱，當初因興趣修讀動畫及媒體課程，希望製作一套動漫，但在港「未必賺到錢」，不排除畢業後從事教師等其他行業為生，再利用空餘時間創作，「不會放太多期望在動畫，給自己後路，除非我是宮崎駿，可以有才華靠動畫搵食」。

根據教資會數字，上學年8間資助大學共20,773名資助學士畢業生中，85.5%人回應調查。71.7%受訪畢業生全職就業，16.5%繼續升學。調查顯示，港大、中大及教大學士畢業生，平均年薪較高，分別為38.5萬、37.6萬及36.3萬元。至於按年變化，科大較上一學年微跌0.3%，平均年薪32萬元，也是8校唯一錄得跌幅；浸大增幅最高，按年升9.3%至25.9萬元。

港大平均年薪38萬最高 科大獨跌

翻查近10年數據，在2013/14學年八大學士畢業生整體平均年薪為21萬元，往後幾年一直呈升勢，至2018/19學年27萬元，其後在2019/20學年按年跌1.5%，至近年增至逾30萬元，累計升幅49.5%。另外，上學年八大學士畢業生失業率為2%，按年少0.1百分點；就業不足率4.8%，按年升1.1百分點。

昨為浸大新生註冊日，各學系擺攤宣傳及招生。非經聯招入讀的動畫及媒體課程三年級生龔同學說，當初衡量就業前景和興趣後，最終仍興趣行先，「無理由上大學讀些不想讀的科，（寧願）讀完出來再找其他工」。她希望自製一套動漫，但認為動畫製作在港不受重視難發展，「見到大多都是日本或內地的3D動畫，很少香港製作」。她計劃畢業後做自由工作者，在社交平台接單設計動畫，不排除當老師教班掙取穩定收入，空餘時間才創作。

擬正職當老師 公餘創作

浸大商學院三年級生崔同學認為新畢業生平均月薪約2.5萬元才合理，「現在香港物價高，沒相當的錢，你在這裏不能生存」。他稱自己會多報考如保險牌等專業資格，「搵定幾條後路」；畢業後欲當經濟科老師，其次做政府工，因薪酬吸引，每年亦會加薪。

浸大理科一年級新生黃同學、藝術及科技課程新生梁同學均表示以興趣為先。黃稱公開試成績可選讀護士專科，但興趣不大；梁希望到藝術館及博物館工作，稱本港有很多NFT（非同質化代幣）藝術家，認為行業發展前景不俗。

同樣修讀藝術及科技課程的新生王同學說，中學時未按興趣選科，疫情期間碰巧試用程式設計影片，發掘了興趣，升大學才由理科轉讀藝術課程。他稱藝術設計在港屬小眾，但「讀自己想讀的科是好開心」。

相關字詞﹕教資會 畢業生薪酬

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