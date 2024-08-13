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港聞

港聞二

稱江旻憓訓練求完美 不愛跑仍照跑

【明報專訊】香港體育學院前運動物理治療師鄭穎儀（Wing）曾為港隊女子重劍隊物理治療師之一，在幕後見證江旻憓奪得奧運女子重劍金牌的歷程。Wing說，江經歷多次傷患，但仍對自己有要求，並學懂從失敗學習，調整心態。她提到江旻憓即使不愛跑步，仍會硬着頭皮跑，認為其堅持不懈的心態十分值得運動員學習。

多次傷患後 自我要求仍高

江旻憓2022年出戰亞洲劍擊錦標賽前曾扭傷左腳，負傷出戰仍在個人賽封后，並於團體賽奪銀；她今年6月亞錦賽前亦曾扭傷膝，比賽期間因傷退賽。Wing表示，經歷今年亞錦賽後，感受到江面對很大壓力，「世一去打奧運」，但江旻憓非常了解自己的身體、積極處理傷患、飲食及作息自律、完成所有安排的訓練「力臻完美」，相信是她在巴黎奧運奪金其中一個原因。

心態上，Wing認為江旻憓上屆東京奧運已有能力奪金，但江曾自言易亂節奏及失去集中力；失利過後，Wing稱江會用很多方法令自己冷靜，包括恆常練習冥想及呼吸法，訓練和比賽時亦更留意自己呼吸，認為江在巴黎奧運比賽沉住氣，於加時「決一劍」反勝對手處理得很好。

陪伴江旻憓兩年半的Wing透露，江不喜歡跑步，但有時仍需設計一些跑步訓練給江，形容江「不願意都照跑」，而她亦會不時「落場」陪江跑步，作為一種支持和鼓勵；她憶述有次陪伴江跑步後，因二人身高差距，其他人看見後向她笑稱「她（江）跑一步等於你跑幾步」。

奪金圓夢 轉跑道「好自然」

對於江旻憓「轉跑道」，Wing認為是「好自然會發生的事」，江已達劍擊生涯「最想達到的事（奪奧運金牌）」，亦一直有其他志向。她說，運動員有沒有成績也好 ，「運動員做唔到一世」。

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