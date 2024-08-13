體院前物理治療師：曾同時應診4運動員 如睇街症

最難忘男女足隨團6天 1:30

於2022年至今年中任職體院運動物理治療師的Wing，是港隊女子重劍隊的運動物理治療師之一，照顧過江旻憓、連翊希、朱嘉望等精英運動員。她說，加入體院最難忘是應港協暨奧委員會要求，去年隨團到蒙古參加東亞青年運動會，需連續6天1對30多名港隊男女子足球員，出發前帶備的運動繃帶及生理鹽水於首數天耗盡，需向其他團隊借用。

每天上班都應診 自言如消耗品

對於有運動員認為物理治療師不足，Wing認為人手不足取決於如何定義是否足夠，「沒可能每項運動皆可得到相同待遇」；不過她稱基本上每天上班都是應診，最惡劣試過同時應診4名運動員，但4人各在不同應診室，形容當時需「街頭行到街尾」有如「睇街症」。她對「睇街症」模式用於精英運動員身上有保留，認為無助運動員獲得完善治療。

根據體院網站，體院正招聘物理治療師、運動物理治療師及高級運動物理治療師。Wing說，由於運動物理治療是專科，理解體院長期未能聘請足夠數目，若聘請不熟悉運動物理治療的人，「運動員是會知道的」，皆因精英運動員並非一般人只需要「好番、行到路」，而是希望物理治療師助他們取得好表現。

被問及體院的運動物理治療師面對什麼困難，Wing稱「薪酬未必能反映工作表現」，皆因薪酬與醫管局及非政府組織「有落差」，但對比外國薪酬則不低，認為最重要是體院如何正確投放資源。

體院夠硬件欠培訓 進修要自理

Wing舉例，現時體院硬件相當足夠，但「有沒有人懂得用？有沒有時間用？有多少時間用？」體院不會為物理治療師安排技巧訓練課程，有意進修者需自行報讀坊間課程，但他們每天要應診大量運動員，又常隨隊往外國，沒時間學用新設備。她說，在物理治療師或員工角度，「我會覺得自己是一個消耗品而不是一個資產」，冀體院可投放更多資源培訓運動物理治療師，相信整個團隊進步更快，更有助精英運動員取佳績及留人才。

料治療需求增 需各方投資源

至於本港運動物理治療師前景，她認為隨着港隊於巴黎奧運取得佳績，本港運動醫學及運動物理治療需求和資源愈來愈多，但仍需體院、各總會及球隊願投放資源；物理治療師亦需維持一定質素，確保能協助運動員提升運動表現。

浸大體育、運動及健康學系教授劉永松向本報表示，舉例美國、英國及澳洲等相對着重運動成績的國家，隨團助理教練、運動物理治療師、運動按摩師等佔團隊大半數，本港運動物理治療師等運動支援團隊有待增加，「當然愈多愈好」，以助精英運動員奪佳績。

明報記者 黃廸暉