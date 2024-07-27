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港聞二

李卓耀：大把人因低薪棄全職運動 稱7000元16歲尚可視「零用」 年紀漸長變「人工」

【明報專訊】港隊運動員在巴黎奧運創佳績後，本港全職運動員待遇備受關注。現時部分全職運動員月薪低至7000多元，巴黎奧運羽毛球男單港將李卓耀昨稱，視全職運動為「工作」，憑打波「升職加薪」，惟「大把」人因月薪太低而放棄做全職運動員，認為薪金最少要達最低工資「萬零元」，同時期望每個體育項目隊伍均有專責物理治療師隨隊出賽。

「如何升職加薪？ 努力打波」

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜日前稱，運動員薪酬雖低，但體院有提供其他資源，如教練、醫療及住宿等，「嚴格嚟講，佢係無咩嘢要使錢」，並形容為「零用錢」。文體旅局長楊潤雄亦曾稱，運動員不會當全職訓練為「打工」。不過，李卓耀昨接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時明言，已視運動為工作。

27歲的李卓耀16歲輟學成為全職運動員，他稱起初月薪約7000元，當時還可視之為零用錢，「體院包三餐住宿，這說法可是真的不用錢」，但現時「已經不再是零用錢，是人工。我要如何升職加薪？就是努力一點去打波」，他提到薪酬會隨通脹稍微調整。被問到多少人因月薪太低而不再做全職運動員，他說「大把」，不少人隨着年紀增長，「一定想搵更多、正常啲嘅人工」，因而有其他「辦法」，分散投放在運動的時間。

盼最少「萬零」 每項有專責治療師

他不諱言，薪金級別按賽事資格和名次而定，「大家可能見到我哋好嗰堆人好幸福，但唔好嗰堆都好多」，認為適切的基本薪金水平應為「萬零元、最低工資」，期望體院可改善薪金制度。「他們（運動員）犧牲讀書時間投入運動，是好大抉擇， （體院）可再做得更好，搞好這個制度。」

至於體院其他改善部分，李卓耀說，期望每個體育項目隊伍均有一兩名專責物理治療師隨隊出賽，「萬一訓練期間有人受傷，但如果見到所有治療師都在（為其他隊伍）工作，那可找誰？」他指港隊中有不少治療師，期望體院可按隊伍分派，讓運動員隨時可獲支援。

體院：港算高 出成績證有效

體院院長蔡玉坤接受now《大鳴大放》訪問認為香港的資助機制「有檢討的空間，但現時不是很差」，舉例一名奧運代表資助是1.1萬至1.3萬元，最高級別則達5萬元，是「全世界數一數二高」。他稱本港近10多年的體育成績證明機制有效，又指運動員退出未必與資助有關，是每個人的選擇。蔡透露明年對資助機制大檢，會考慮運動員和市民意見，包括上調入選奧運運動員的級別。

相關字詞﹕李卓耀 體院 港協暨奧委會 全職運動員 運動員

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