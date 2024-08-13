控：3下屬勸阻醉駕 遭被告打傷

X、蔡和賴先後勸喻被告不要駕駛和阻止他，包括阻止被告關上車門和試圖拔掉車匙，被告情緒激動說：「走啊！唔好理我！」關上車門時撞瘀了X。

被告其後分別兩度向前駕駛21和27米，第二次停車後被告用手揑X右肩、右腰和左腕，把X推下車。此外，被告捉住蔡左肘揮打他臉部，擊中其嘴，繼而將蔡的手放入他口中，用力咬他右手中指一下，導致蔡指甲斷裂，一度流血不止。

被告亦作勢要咬賴，過程中不斷大叫，叫眾人不要理會他，由得他死，被告接着試圖駛往停車場出口，撞到停泊在停車場的兩輛車。其他幾名同樣有參與飯局的人得知後到場加入勸說，被告仍駛近其他車輛並撞到入口閘機。軍裝警員晚上11時許接報到場，被告無視警員要求，下車並登上的士返回沙頭角警署。翌日凌晨黃燦熊和警署警長將被告遺留的車匙和銀包帶返警署，被告更換衣服後被閉路電視拍到近4時離開。

X、蔡文浩和賴文顯事後分別到醫院求醫，X膝蓋、大腿等有瘀傷，手腕觸痛和腫脹；蔡右手中指甲牀縫了3針；賴右腕擦傷及右胸瘀傷。被告曾向蔡發信息致謝和致歉。

被告稱對方喝醉阻離開

拒隱瞞下屬違規遭誣告

承認事實和開案陳辭分別稱警方7月19日就停車場的事件調查被告，被告8月2日在錄影會面稱他當日沒有喝酒，本想在8時許離開，但X等3名下屬要求他留下聽他們訴說工作困難。被告覺得他們喝醉，在停車場時他們又襲擊自己，遂迅速將車駛走。

8月3日被告涉非禮被捕，警誡下稱3名下屬做了一些違規行為，但他拒絕為他們隱瞞，他們便揑造失實指控。