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港聞

港聞二

事主庭上作供嚎哭 指同袍「扮睇唔到」

【明報專訊】同為警務人員的X昨日作供提到3次非禮事件時多次哽咽和哭泣，她稱自己只曾將經歷告知時任男友、胞弟和一名男督察。X於庭上回想事件時，質疑在場的同袍「睇到都扮睇唔到」，她事後放棄報警，因自覺職位低級，「唔會有人信我講嘅嘢」，加上憂慮影響仕途和別人以「有色眼鏡」看待，只好「忍氣吞聲」。

憂礙仕途 只曾告知男友胞弟

X稱第一次事件發生時她感覺難受，有向被告表明「唔鍾意、唔想、唔好」，惟被告無理會，其後兩度拍醒她，帶她入廁所重施故技。庭上憶述最後一次事件時，X情緒激動，高聲嚎哭說：「我話我唔去廁所，我都唔想去廁所！做咩叫我去廁所！你（被告）聽到都扮聽唔到！我唔去啊！」法官一度押後聆訊片刻。

休庭後X續稱，翌日凌晨回家後，將案發經過告知時任男友，自己「含住泡眼淚」，盡量抑壓情緒，「唔係好似𠵱家咁喊」，因不想對方擔心。X庭上抽泣：「現場冇人幫到我……佢哋睇到都扮睇唔到。」X透露男友建議她離開警隊，但X不想辭職，又擔心事件「發大咗」影響仕途，壓力很大，自己「忍氣吞聲」。

曾向督察詢意見 稱需有證人

除男友外，X曾致電另一男督察陸俊宏索取意見，陸稱以他過往經驗，此類案件主要依靠證人的證供，X叮囑對方不要告訴他人，最終因覺得「冇人證、冇物證，唔會有人信我講嘅嘢」，決定不報警。

X憂慮他人會以「有色眼鏡」看待她，加上「我又低級，唔會有人肯幫我」。X認為其他同事應感覺到被告對她不同，但同事未必親眼目睹，再度哭稱「所以我冇搵人求救」。X另有簡略告知胞弟遭被告「夾去殘廁」。

相關字詞﹕區域法院 非禮 警員犯法 指揮官 陸振中

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