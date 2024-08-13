警司涉非禮 下屬：殘廁強吻逼口交 指要求灌酒「杯杯清」 接載上下班已婚仍示愛

被告陸振中（43歲）被控3項非禮罪，以及各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、普通襲擊罪。被告涉於2022年6月22日至翌日，在粉嶺聯和墟街市及熟食中心2樓傷殘人士洗手間，三度非禮女子X；同年7月15日，被告在粉嶺一鳴路23號牽晴間一樓停車場危險駕駛一輛私家車，襲擊X、男子蔡文浩及賴文顯。據承認事實，蔡和賴均為督察。

涉三度非禮 CCTV顯示被告攙扶入廁

法庭頒下匿名令，禁止任何人披露可識別X身分的資訊。X昨在屏風後作供，確認她仍在職，被告案發時是其上司。2022年6月22日被告提出當晚吃飯送別即將調組的總督察黃燦熊，X轉告黃、蔡和賴，眾人不太想去，但不敢拒絕被告。除蔡要駕車沒喝酒，其他人席間均有喝啤酒，X稱她「唔係好想飲」，惟被告要求她「杯杯清」。X喝了6杯後感不適、頭暈和嘔吐，伏在枱上休息，其後X到女廁，被告跟隨，拉X到旁邊殘廁。

X續稱，她入殘廁後自行步出，走回女廁，被告在門外等候，再次拉她入殘廁，並鎖上門抱着X強吻她，隔着衣服摸X背部和腰部，嘗試解下她褲子，X曾甩開被告的手。被告又將X移到廁板上，逼X替他口交。完事後X繼續休息，被告拍醒X並扶她入殘廁，重複以上行為。庭上播放的閉路電視片段可見，X步履不穩，在被告攙扶下步往殘廁。

第三次非禮事件發生時，被告再度拍醒X稱「去廁所、去廁所」，她一度失平衡跌在地上，被告扶起她往殘廁再度非禮X。飯局完結後蔡文浩送X回她寓所附近，再由X男友接走。6月26日X告知被告自己確診新冠肺炎，被告翌日致電X，稱已將口罩、退熱貼、藥物等物資拿到X寓所樓下，X原先拒絕，數分鐘後被告再致電稱已到X家門。

口罩送上門 事主震驚被告知住址

X稱自己當時「好驚」，因被告理應不知她的住址，「但佢知，仲要上埋嚟我門口出面」。X因不想被告停留，匆匆接過物資後便打發被告離開。她隨後康復上班，戴自備口罩上班，被告看到後問「做乜唔用我畀嗰啲」，因此其後「唔敢唔用」被告送的口罩。

控方開案陳辭指，被告於7月4至8日及14日均有接載X到警署上班，其中在7月5日，被告載X回家中途在大埔龍尾泳灘停車，與X步往泳灘觀景台，閉路電視片段拍攝到被告把左手搭在X肩上，又用雙手抱X，X接到來電後借故遠離被告；翌日被告送X上班時向X表示喜歡她，X回應「你有老婆㗎喎」。14日被告又突然摸X的手數次，X縮手瞪了他一眼後，被告便縮手。

【案件編號：DCCC 137/23】