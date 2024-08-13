明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

2020後增19項國安館藏 兩繪本全港圖書館可借

【明報專訊】《港區國安法》2020年6月底實施後，康文署除下架部分館藏複檢，亦添置不少國家安全為題的兒童繪本、訪談錄等書刊，讓大眾認識國家安全的重要。據公共圖書館網上檢索系統，按「國家安全」及「國安法」關鍵字查閱，在港出版項目共有24項、當中19項為2020年後新增，截至上周可供外借數量共1072本；其餘5項在2000至2019年間出版。

以「國家安全」檢索香港出版物共有18項結果，以「國安法」檢索則有6項結果。最新上架包括今年《基本法》第23條立法的公眾諮詢文件，以及律政司與保安局出版的「《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》《維護國家安全條例》文獻匯編2024」。

國安處特刊 可供借閱量次多

可外借館藏量最多的3項，包括中央美術學院實驗藝術與科技藝術學院繪圖的《國家安全：穩定繁榮基石》和《我們的國家 我們的安全》兩冊繪本，以及警隊國安處去年出版的《護港：香港警務處國家安全處成立三周年紀念特刊》，現分別有181、104及155本，遍佈全港71間固定圖書館。

兩冊繪本圖文並茂介紹國家安全，《國家安全：穩定繁榮基石》以鴉片戰爭及日本侵華歷史介紹「國家安全是根基」，有篇幅配以立法會宣誓繪圖介紹「愛國者」概念，指出「世界上沒有一個國家及地區的人民會容許不愛國、甚至賣國叛國的人掌握政權」；《我們的國家 我們的安全》則介紹要尊重國旗、國徽、國歌，以及中國的自然地貌及探月航天工程等。

警隊國安處特刊則以「黎智英團伙案」、「35+非法初選」案等為題記述多宗國安案。其餘近年新增的包括中宣部著作《總體國家安全觀學習綱要》、基本法委員會前委員陳弘毅等人合著的《香港國家安全法解讀：立法與管治》等。

相關字詞﹕基本法23條 國家安全 港區國安法 圖書下架 公共圖書館

上 / 下一篇新聞

新下架館藏 涵陳冠中得獎小說 想像國民黨贏內戰後發展 學者：劃時代作品值供借閱
新下架館藏 涵陳冠中得獎小說 想像國民黨贏內戰後發展 學者：劃時代作品值供借閱
司徒華多著作下架一年 業界冀逐一審非一併撤
司徒華多著作下架一年 業界冀逐一審非一併撤
警司涉非禮 下屬：殘廁強吻逼口交 指要求灌酒「杯杯清」 接載上下班已婚仍示愛
警司涉非禮 下屬：殘廁強吻逼口交 指要求灌酒「杯杯清」 接載上下班已婚仍示愛
事主庭上作供嚎哭 指同袍「扮睇唔到」
事主庭上作供嚎哭 指同袍「扮睇唔到」
控：3下屬勸阻醉駕 遭被告打傷
控：3下屬勸阻醉駕 遭被告打傷
疑遭輪姦事主不作供 4懲教助理撤控
疑遭輪姦事主不作供 4懲教助理撤控
涉欠薪斷供強積金 海迅供應鏈遭呈請清盤
涉欠薪斷供強積金 海迅供應鏈遭呈請清盤
分判商追討保華590萬工程費
分判商追討保華590萬工程費
屯公鐵騎自炒釀5車相撞
屯公鐵騎自炒釀5車相撞
李卓耀：大把人因低薪棄全職運動 稱7000元16歲尚可視「零用」 年紀漸長變「人工」
李卓耀：大把人因低薪棄全職運動 稱7000元16歲尚可視「零用」 年紀漸長變「人工」
體院前物理治療師：曾同時應診4運動員 如睇街症
體院前物理治療師：曾同時應診4運動員 如睇街症
稱江旻憓訓練求完美 不愛跑仍照跑
稱江旻憓訓練求完美 不愛跑仍照跑
浸大畢業生薪酬升幅最高 「除非宮崎駿」動漫生憂搵食
浸大畢業生薪酬升幅最高 「除非宮崎駿」動漫生憂搵食
放寬「百強大學」限制 高才通擬納優勢學科
放寬「百強大學」限制 高才通擬納優勢學科
收賄斷正  體育園建商經理認罪 案情稱偕水泥董事多次桑拿場會面
收賄斷正  體育園建商經理認罪 案情稱偕水泥董事多次桑拿場會面
留學返港男生認集結 「寧願坐監」免礙學業
留學返港男生認集結 「寧願坐監」免礙學業
屠龍案稱水刑逼認藏槍 被告指不應接納證供
屠龍案稱水刑逼認藏槍 被告指不應接納證供
兩邨提早建成入伙 公屋輪候縮短0.2年
兩邨提早建成入伙 公屋輪候縮短0.2年
跌幅低於整體 教局：DSE歷史科日校生佔比不跌反升
跌幅低於整體 教局：DSE歷史科日校生佔比不跌反升
警月內兩破毒品倉 同一集團操控
警月內兩破毒品倉 同一集團操控
三門仔魚排起火 兩度爆炸
三門仔魚排起火 兩度爆炸
灣區熱搜：9市上半年GDP增速 廣佛墊底深莞走強 深5.9%居首 東莞谷底反彈居次
灣區熱搜：9市上半年GDP增速 廣佛墊底深莞走強 深5.9%居首 東莞谷底反彈居次
灣區手記：自動駕駛之憂 ／文：尚東美
灣區手記：自動駕駛之憂 ／文：尚東美
【Emily】陳國基勉明Teen團 學江旻憓「香港精神」 譚志源貼杭州參觀相 江成「集郵對象」
【Emily】陳國基勉明Teen團 學江旻憓「香港精神」 譚志源貼杭州參觀相 江成「集郵對象」
【Emily】認同台港獎牌計入中國 馬逢國：大中華角度出發
【Emily】認同台港獎牌計入中國 馬逢國：大中華角度出發
【Emily】70歲生日 CY話報效祖國續拼搏
【Emily】70歲生日 CY話報效祖國續拼搏
【Emily】社恐蛻變 首女廚為港出戰世界技能大賽
【Emily】社恐蛻變 首女廚為港出戰世界技能大賽
【Emily】再推自薦 民青局：諮詢架構青年增至16%
【Emily】再推自薦 民青局：諮詢架構青年增至16%
【Emily】廉署實習生扮《無間道》 「真係好辛苦，我頂唔順」
【Emily】廉署實習生扮《無間道》 「真係好辛苦，我頂唔順」