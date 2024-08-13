2020後增19項國安館藏 兩繪本全港圖書館可借

以「國家安全」檢索香港出版物共有18項結果，以「國安法」檢索則有6項結果。最新上架包括今年《基本法》第23條立法的公眾諮詢文件，以及律政司與保安局出版的「《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》《維護國家安全條例》文獻匯編2024」。

國安處特刊 可供借閱量次多

可外借館藏量最多的3項，包括中央美術學院實驗藝術與科技藝術學院繪圖的《國家安全：穩定繁榮基石》和《我們的國家 我們的安全》兩冊繪本，以及警隊國安處去年出版的《護港：香港警務處國家安全處成立三周年紀念特刊》，現分別有181、104及155本，遍佈全港71間固定圖書館。

兩冊繪本圖文並茂介紹國家安全，《國家安全：穩定繁榮基石》以鴉片戰爭及日本侵華歷史介紹「國家安全是根基」，有篇幅配以立法會宣誓繪圖介紹「愛國者」概念，指出「世界上沒有一個國家及地區的人民會容許不愛國、甚至賣國叛國的人掌握政權」；《我們的國家 我們的安全》則介紹要尊重國旗、國徽、國歌，以及中國的自然地貌及探月航天工程等。

警隊國安處特刊則以「黎智英團伙案」、「35+非法初選」案等為題記述多宗國安案。其餘近年新增的包括中宣部著作《總體國家安全觀學習綱要》、基本法委員會前委員陳弘毅等人合著的《香港國家安全法解讀：立法與管治》等。