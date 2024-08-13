司徒華多著作下架一年 業界冀逐一審非一併撤

據去年本報統計下架館藏中，有180項一年後至今仍不在架上，包括一些本地作者的政治或社會著述及新聞影片資料（見表）。下架一年去向未明的包括已故前支聯會主席司徒華的著作，呂志剛稱或反映康文署認為部分司徒華言論屬敏感，他則認為司徒華主張守護中華文化價值，尤其教育界都很認同司徒華的貢獻，包括其教育理念、對中華民族的認同，期望署方逐一審視，而非一併下架。

就公共圖書館需否交代個別館藏下架原因，行會成員及資深大律師湯家驊回覆本報認為這屬康文署的決定，亦反映社會廣泛的看法，若社會看法有變，他們亦會有變。但他稱，目前而言這仍屬敏感課題，社會上不同人或會有不同看法。

圖書館需否交代下架原因

湯家驊：康署決定 亦顯社會看法

另外，康文署去年7月推出「收集圖書館館藏意見」渠道，讓市民就館藏涉否意識不良、違法或危國安交表格，該署稱截至上月31日共收到約100份意見。