新下架館藏 涵陳冠中得獎小說 想像國民黨贏內戰後發展 學者：劃時代作品值供借閱

【明報專訊】本報昨報道，公共圖書館將部分曾下架的館藏重新上架的同時，過去一年亦再將最少32項館藏下架，新下架書刊包括當代作家陳冠中在2015年出版的歷史假想小說《建豐二年：新中國烏有史》（下稱《建》），以國共內戰結果相反來展開歷史想像，曾獲浸大第六屆「紅樓夢獎」專家推薦獎。研究中國現代及當代文學的中大中文系副教授黃念欣接受本報訪問形容，《建》以文學與歷史展開對話「華文界少有、絕對有文學價值」，「如果少了人看這本書，對於國族、歷史教育是一個缺失」。
康文署回覆查詢下架《建》原因時重申，發現有館藏涉嫌違法或不利國安便會複檢，確定沒問題會重新上架。據公共圖書館「選書宗旨和準則」，選書因素包括小說的文學價值。
明報記者 鄭律銘
【圖書館系列之二】
康署：涉不利國安即複檢 無問題再上架
《建》是陳冠中「中國三部曲」小說之一，背景設於1979年，想像國民黨於國共內戰勝出後中國發展的另一情况，「建豐」是小說中虛構的第六任中華民國總統。據本報前年5月及去年6月兩次檢索《建》，作品均在公共圖書館架上；上月25日起檢索則顯示「沒有符合的檢索結果」。香港教育城網頁有介紹該書，惟連接公共圖書館的「借閱實體書」按鈕已失效。至昨日，「陳冠中」在公共圖書館檢索結果有38項，「中國三部曲」另兩部《裸命》及《盛世》仍在架，分別有20本及34本可外借。
黃念欣形容，《建》是重要的小說，很難得有香港作家同時有於內地、香港及台灣生活的經驗下，作創意及大膽的歷史假設。她說，該小說寫法將真實及虛構人物結合，文學及藝術效果各人或感受不同，但在文學與歷史對話而言「屬劃時代」，是令人在乎中國近代史的作品。
黃念欣：文學諾獎得主亦曾寫歷史狂想
縱觀各地文學，黃念欣稱世上很多名著同樣以大膽歷史假設作背景，1998年諾貝爾文學獎得主葡萄牙作家José Saramago的The Stone Raft（譯名《石筏》），就以葡萄牙從歐洲大陸分離作歷史狂想。
對於《建》下架，黃念欣認為作品值得供市民借閱，「有這一本書我們就會覺得這個地方、讀者仍在乎對歷史的思考」，這亦是國民教育的目的。她又說，從圖書館而言，館藏應愈齊全愈好，「若一個作家作品少了一兩本，對他的認識就會少了一部分，陳冠中是香港很好的作家，他的作品很應該完整地在公眾視野裏被看見」。
翻查資料，陳冠中於上海出生、香港長大，曾住台北6年，現居北京，2012年獲港大頒授「名譽大學院士」、2020年獲浸大頒授「榮譽大學院士」。港大網頁形容，陳在兩岸三地出版多本著作，其1970年代創辦《號外》雜誌具深遠影響力；浸大網頁介紹，陳的小說獲高度評價。
獲英書獎 港大學者「大躍進」饑荒研究下架
除文學作品，近一年遭下架的亦包括港大人文學院講座教授馮客的歷史著作《毛澤東的大饑荒：1958-1962年的中國浩劫史》。該書透過翻查各省檔案館及共產黨檔案，包括農村工作情况調查、領導人講話等，梳理「大躍進」期間饑荒歷史。據港大網頁資料，《毛》一書屬馮客編撰的「人民三部曲」之一，另兩部為《解放的悲劇》及《文化大革命》，三書是馮「艱辛查證下的研究成果」，其中《毛》2011年獲頒「塞繆爾．約翰遜獎」，為全英國非小說類作品「最高榮譽」獎項。
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