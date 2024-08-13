新下架館藏 涵陳冠中得獎小說 想像國民黨贏內戰後發展 學者：劃時代作品值供借閱

康文署回覆查詢下架《建》原因時重申，發現有館藏涉嫌違法或不利國安便會複檢，確定沒問題會重新上架。據公共圖書館「選書宗旨和準則」，選書因素包括小說的文學價值。

明報記者 鄭律銘

【圖書館系列之二】

康署：涉不利國安即複檢 無問題再上架

《建》是陳冠中「中國三部曲」小說之一，背景設於1979年，想像國民黨於國共內戰勝出後中國發展的另一情况，「建豐」是小說中虛構的第六任中華民國總統。據本報前年5月及去年6月兩次檢索《建》，作品均在公共圖書館架上；上月25日起檢索則顯示「沒有符合的檢索結果」。香港教育城網頁有介紹該書，惟連接公共圖書館的「借閱實體書」按鈕已失效。至昨日，「陳冠中」在公共圖書館檢索結果有38項，「中國三部曲」另兩部《裸命》及《盛世》仍在架，分別有20本及34本可外借。

黃念欣形容，《建》是重要的小說，很難得有香港作家同時有於內地、香港及台灣生活的經驗下，作創意及大膽的歷史假設。她說，該小說寫法將真實及虛構人物結合，文學及藝術效果各人或感受不同，但在文學與歷史對話而言「屬劃時代」，是令人在乎中國近代史的作品。

黃念欣：文學諾獎得主亦曾寫歷史狂想

縱觀各地文學，黃念欣稱世上很多名著同樣以大膽歷史假設作背景，1998年諾貝爾文學獎得主葡萄牙作家José Saramago的The Stone Raft（譯名《石筏》），就以葡萄牙從歐洲大陸分離作歷史狂想。

對於《建》下架，黃念欣認為作品值得供市民借閱，「有這一本書我們就會覺得這個地方、讀者仍在乎對歷史的思考」，這亦是國民教育的目的。她又說，從圖書館而言，館藏應愈齊全愈好，「若一個作家作品少了一兩本，對他的認識就會少了一部分，陳冠中是香港很好的作家，他的作品很應該完整地在公眾視野裏被看見」。

翻查資料，陳冠中於上海出生、香港長大，曾住台北6年，現居北京，2012年獲港大頒授「名譽大學院士」、2020年獲浸大頒授「榮譽大學院士」。港大網頁形容，陳在兩岸三地出版多本著作，其1970年代創辦《號外》雜誌具深遠影響力；浸大網頁介紹，陳的小說獲高度評價。

獲英書獎 港大學者「大躍進」饑荒研究下架

除文學作品，近一年遭下架的亦包括港大人文學院講座教授馮客的歷史著作《毛澤東的大饑荒：1958-1962年的中國浩劫史》。該書透過翻查各省檔案館及共產黨檔案，包括農村工作情况調查、領導人講話等，梳理「大躍進」期間饑荒歷史。據港大網頁資料，《毛》一書屬馮客編撰的「人民三部曲」之一，另兩部為《解放的悲劇》及《文化大革命》，三書是馮「艱辛查證下的研究成果」，其中《毛》2011年獲頒「塞繆爾．約翰遜獎」，為全英國非小說類作品「最高榮譽」獎項。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676