明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

屠龍案稱水刑逼認藏槍 被告指不應接納證供

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，案件昨於高院第69天審訊。辯方繼續陳辭稱，最初針對第四被告李家田的證供薄弱，警方讓從犯證人彭軍壕編造李藏槍，李遭受警員水刑及武力才招認藏槍，故招認應該不被接納。辯方又指出，李沒有參與屠龍小隊的會議，也沒有行夜山時試槍，他加入屠龍小隊的群組是為「飲飲食食」，並非加入涉案串謀行動。被告賴振邦的代表大律師今日陳辭。

被告李家田為案中唯一自辯的被告，辯方爭議李在不自願下招認，即李在西貢試槍後獲發槍械，及後他將槍彭歸還吳智鴻。李的代表大律師林芷瑩表示，李招認一事存有疑團，包括李被捕當天，警方搜查隊奉命搜查全屋，卻沒有搜查廁所，以及李知道有緘默權，卻沒有行使，反映當時李在廁所遭另一隊警察暴力對待，以及他被警察「打嚇𧨾」下放棄緘默。由於李的招認並非事實，加上他遭警察威迫利誘，故陪審團應無視相關招認。

辯方稱從犯證人證供「好弱雞」

指警方着彭編故事 逼李認同

林續稱，從犯證人黃振強與彭軍壕被捕後均沒有提及李曾接收槍械。由於兩人針對李的證供「好弱雞」，故警方讓彭編造故事，說有人將槍械交給李，並威迫利誘李說出相同版本。警方以水刑對待李，好處是不留傷痕，李在庭上對受虐過程記憶猶新，他解釋一旦經歷該種遭遇便會銘記在心。

林稱，李留在屠龍小隊是因為他想記錄社運事件，以及當時生活拮据，對於黃會資助隊員「飲飲食食」而覺得吸引。針對李上山試槍，彭供稱當晚他負責在外圍「放風」，只聞槍聲，沒有注意是誰開槍。林指出彭猜測有人試槍，但有可能是試氣槍，加上事後警方起獲的3支槍械均沒有李的指模，故質疑當晚沒有發生試槍。

林又指出，李於11月17日因為被困理大而沒有參與屠龍小隊的會議，另有獨立證據能支持他說法，包括GPS定位紀錄顯示李當晚身處紅磡暢運道，以及李事後詢問隊員去哪裏遊行，因為他缺席會議而不知黃帶隊員到泰國旅遊。李亦因其他原因而不參與另外兩次屠龍小隊會議，故李不知道串謀行動。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

相關字詞﹕屠龍小隊 結案陳辭 殺警 反恐條例 反修例事件

上 / 下一篇新聞

新下架館藏 涵陳冠中得獎小說 想像國民黨贏內戰後發展 學者：劃時代作品值供借閱
新下架館藏 涵陳冠中得獎小說 想像國民黨贏內戰後發展 學者：劃時代作品值供借閱
司徒華多著作下架一年 業界冀逐一審非一併撤
司徒華多著作下架一年 業界冀逐一審非一併撤
2020後增19項國安館藏 兩繪本全港圖書館可借
2020後增19項國安館藏 兩繪本全港圖書館可借
警司涉非禮 下屬：殘廁強吻逼口交 指要求灌酒「杯杯清」 接載上下班已婚仍示愛
警司涉非禮 下屬：殘廁強吻逼口交 指要求灌酒「杯杯清」 接載上下班已婚仍示愛
事主庭上作供嚎哭 指同袍「扮睇唔到」
事主庭上作供嚎哭 指同袍「扮睇唔到」
控：3下屬勸阻醉駕 遭被告打傷
控：3下屬勸阻醉駕 遭被告打傷
疑遭輪姦事主不作供 4懲教助理撤控
疑遭輪姦事主不作供 4懲教助理撤控
涉欠薪斷供強積金 海迅供應鏈遭呈請清盤
涉欠薪斷供強積金 海迅供應鏈遭呈請清盤
分判商追討保華590萬工程費
分判商追討保華590萬工程費
屯公鐵騎自炒釀5車相撞
屯公鐵騎自炒釀5車相撞
李卓耀：大把人因低薪棄全職運動 稱7000元16歲尚可視「零用」 年紀漸長變「人工」
李卓耀：大把人因低薪棄全職運動 稱7000元16歲尚可視「零用」 年紀漸長變「人工」
體院前物理治療師：曾同時應診4運動員 如睇街症
體院前物理治療師：曾同時應診4運動員 如睇街症
稱江旻憓訓練求完美 不愛跑仍照跑
稱江旻憓訓練求完美 不愛跑仍照跑
浸大畢業生薪酬升幅最高 「除非宮崎駿」動漫生憂搵食
浸大畢業生薪酬升幅最高 「除非宮崎駿」動漫生憂搵食
放寬「百強大學」限制 高才通擬納優勢學科
放寬「百強大學」限制 高才通擬納優勢學科
收賄斷正  體育園建商經理認罪 案情稱偕水泥董事多次桑拿場會面
收賄斷正  體育園建商經理認罪 案情稱偕水泥董事多次桑拿場會面
留學返港男生認集結 「寧願坐監」免礙學業
留學返港男生認集結 「寧願坐監」免礙學業
兩邨提早建成入伙 公屋輪候縮短0.2年
兩邨提早建成入伙 公屋輪候縮短0.2年
跌幅低於整體 教局：DSE歷史科日校生佔比不跌反升
跌幅低於整體 教局：DSE歷史科日校生佔比不跌反升
警月內兩破毒品倉 同一集團操控
警月內兩破毒品倉 同一集團操控
三門仔魚排起火 兩度爆炸
三門仔魚排起火 兩度爆炸
灣區熱搜：9市上半年GDP增速 廣佛墊底深莞走強 深5.9%居首 東莞谷底反彈居次
灣區熱搜：9市上半年GDP增速 廣佛墊底深莞走強 深5.9%居首 東莞谷底反彈居次
灣區手記：自動駕駛之憂 ／文：尚東美
灣區手記：自動駕駛之憂 ／文：尚東美
【Emily】陳國基勉明Teen團 學江旻憓「香港精神」 譚志源貼杭州參觀相 江成「集郵對象」
【Emily】陳國基勉明Teen團 學江旻憓「香港精神」 譚志源貼杭州參觀相 江成「集郵對象」
【Emily】認同台港獎牌計入中國 馬逢國：大中華角度出發
【Emily】認同台港獎牌計入中國 馬逢國：大中華角度出發
【Emily】70歲生日 CY話報效祖國續拼搏
【Emily】70歲生日 CY話報效祖國續拼搏
【Emily】社恐蛻變 首女廚為港出戰世界技能大賽
【Emily】社恐蛻變 首女廚為港出戰世界技能大賽
【Emily】再推自薦 民青局：諮詢架構青年增至16%
【Emily】再推自薦 民青局：諮詢架構青年增至16%
【Emily】廉署實習生扮《無間道》 「真係好辛苦，我頂唔順」
【Emily】廉署實習生扮《無間道》 「真係好辛苦，我頂唔順」