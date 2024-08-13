屠龍案稱水刑逼認藏槍 被告指不應接納證供

被告李家田為案中唯一自辯的被告，辯方爭議李在不自願下招認，即李在西貢試槍後獲發槍械，及後他將槍彭歸還吳智鴻。李的代表大律師林芷瑩表示，李招認一事存有疑團，包括李被捕當天，警方搜查隊奉命搜查全屋，卻沒有搜查廁所，以及李知道有緘默權，卻沒有行使，反映當時李在廁所遭另一隊警察暴力對待，以及他被警察「打嚇𧨾」下放棄緘默。由於李的招認並非事實，加上他遭警察威迫利誘，故陪審團應無視相關招認。

辯方稱從犯證人證供「好弱雞」

指警方着彭編故事 逼李認同

林續稱，從犯證人黃振強與彭軍壕被捕後均沒有提及李曾接收槍械。由於兩人針對李的證供「好弱雞」，故警方讓彭編造故事，說有人將槍械交給李，並威迫利誘李說出相同版本。警方以水刑對待李，好處是不留傷痕，李在庭上對受虐過程記憶猶新，他解釋一旦經歷該種遭遇便會銘記在心。

林稱，李留在屠龍小隊是因為他想記錄社運事件，以及當時生活拮据，對於黃會資助隊員「飲飲食食」而覺得吸引。針對李上山試槍，彭供稱當晚他負責在外圍「放風」，只聞槍聲，沒有注意是誰開槍。林指出彭猜測有人試槍，但有可能是試氣槍，加上事後警方起獲的3支槍械均沒有李的指模，故質疑當晚沒有發生試槍。

林又指出，李於11月17日因為被困理大而沒有參與屠龍小隊的會議，另有獨立證據能支持他說法，包括GPS定位紀錄顯示李當晚身處紅磡暢運道，以及李事後詢問隊員去哪裏遊行，因為他缺席會議而不知黃帶隊員到泰國旅遊。李亦因其他原因而不參與另外兩次屠龍小隊會議，故李不知道串謀行動。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】