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港聞

港聞二

留學返港男生認集結 「寧願坐監」免礙學業

【明報專訊】2020年6月有網民在觀塘APM商場發起「和你Sing」示威，當時16歲的男學生涉展示寫有「香港獨立」的旗幟，事隔4年被起訴參與非法集結罪，昨於觀塘裁判法院判囚8星期。辯方求情指出，男生正負笈海外，希望直接判監，以免影響學業及人生規劃。裁判官接納辯方陳辭，採納判監為合適刑罰。

辯方表示，被告李君濓（現20歲）案發時在英國讀中學，現於英國一間大學攻讀營養學系，他在知悉同案被告已判刑的情况下回港，勇於承擔責任。對於被告近4年前拒絕向警方續保，至今年重新被捕，辯方稱無意逃避責任，當時僅返英繼續學業。

法庭早前索取更生中心、勞教中心及教導所報告判刑，辯方指3個院舍的監管期一般超過3年，而被告的大學學期今年9月底開始，冀服刑後順利開學。辯方呈上被告及其母的求情信，指他從小品行端正，受社會氣氛影響犯案。裁判官王證瑜問及，和被告同案的3人早前判囚8星期，被告是否「寧願坐監」，亦不主張判入院舍，辯方表示同意。

報告倡入更生中心 官稱可偏離終判囚8周

王官判刑指出，非法集結為嚴重控罪，被告年紀較輕，報告建議判入更生中心，法庭有酌情權從更生角度量刑。惟王官表示，被告正負笈海外，法庭量刑可以偏離一般做法，遂採納12個星期為量刑起點，認罪扣減後判囚8星期。

【案件編號：KTCC 1380/24】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 參與非法集結罪 和你SING 反修例事件

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