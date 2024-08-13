收賄斷正  體育園建商經理認罪 案情稱偕水泥董事多次桑拿場會面

首被告吳和能（60歲，協興建築時任工地事務部高級經理），承認一項代理人接受利益罪。次被告姚樹穩（61歲，利成泥水工程董事），否認一項向代理人提供利益罪。姚及第三被告麥鴻藻（67歲，利成董事）、第四被告姚順全（63歲，順發貿易東主）另否認於2015年7月至2021年11月與麥志遠串謀揑改多份為會計用途而製備的文件。

根據吳和能認罪案情，協興案發時是本港多個公營及私營建築項目的總承建商，吳與姚樹穩自2019年初保持緊密關係。2020年4月利成投得價值5800萬元的鰂魚涌太古坊二期項目，吳在見標前一天發信息予姚樹穩，聲稱已與太古見標人員溝通。同年10月，協興向利成發放1779萬元糧款，姚均會發信息致謝。

2021年2月及5月，協興先後就體育園項目南面及北面工程的泥水工程合約招標，利成均就兩項工程投標。吳在利成為南面工程回標後，發信息予姚樹穩指「單嘢不樂觀，很抱歉，盡了力」，利成最終未投得工程。

水泥董事指袋內「只有文件」 藏100萬現金

就北面工程，吳預先向姚透露工程招標邀請。同年5月至7月，兩人至少5次於桑拿場所貴賓室會面，所有帳單由姚樹穩支付。同年7月27日，兩人相約商討工程價格，姚樹穩把內有100萬元現金的環保袋交予吳，遭廉署人員當場拘捕。警誡下，吳稱袋內現金是向姚樹穩索取的借款，姚則指袋內只有公司文件。

控方就向代理人提供利益一罪的開案陳辭指出，姚樹穩多次詢問吳應如何報價、支付桑拿場的費用，又從利成戶口提取100萬現金轉交予吳。

另3被告涉偽造文件揑造生意來往

另外，涉及3名不認罪被告的控方開案陳辭指，2021年初，利成董事姚樹穩及麥鴻藻向會計部提交多張指稱為「公司用款」的支票，未有提供證明文件，利成會計部曾詢問二人支票用途。及後，姚、麥及其子麥志遠商討串謀揑改帳目，姚樹穩另尋找紡織公司順發東主姚順全協助；麥志遠製作128套購買建築物料的文件，包括利成向順發採購的訂單、收據及送貨單等，而文件後來上交予會計審批。順發員工表示，利成與順發從無生意來往。

【案件編號：DCCC 604/22】