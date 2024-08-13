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灣區手記：自動駕駛之憂 ／文：尚東美

【明報專訊】很多朋友都曾問過筆者為什麼不學車，過去會說因為不喜歡，這兩年則會回答「以後都是自動駕駛，還用學嗎？」雖屬戲言，但內地發展自動駕駛汽車的速度無疑是愈來愈快。

不過，近期網上有不少關於武漢市自動駕駛汽車「發傻」的短片和新聞，朋友也發了一些給筆者，順帶揶揄：「還是不肯學車？」老實說，從這些短片看，很難界定是自動駕駛汽車主動「發傻」還是被迫「發傻」，之所以會有此想法，全因以前曾與業界人士討論過自動駕駛汽車發展的瓶頸。

內地很強調自動駕駛汽車的商業與普及需要「車路協同」，因為汽車AI無論怎聰明，在路上行駛還是會有盲區，因此需要智慧道路的協助，才能構建一個完整的自動駕駛交通網絡。以武漢為例，城區市中心馬路的智能化尚未完善，意味自動駕駛汽車是在一個充滿盲點的環境下行駛；其次，自動駕駛汽車數量比例也影響其行駛表現，假設一條馬路有10輛汽車在行駛，只有兩輛是自動駕駛汽車，即是這兩輛無人車需要面對8個隨時會出現急停切線加速等的潛在不明朗因素，但如果10輛都是自動駕駛汽車，透過後台系統協調，每輛車速度一致，需要切線或停車時，其他車都能提前準備，作出配合，那除非是系統失靈，否則很難令汽車「發傻」。因此，只有路上愈多採用同一系統的自動駕駛汽車，出問題的機率才會愈低。

想像很美好，真到馬路上全是自動駕駛汽車之時，電影中的飛車追逐就變成超現實，你想打劫金舖再開車逃走？恐怕由後台操作的自動駕駛汽車只會把你送往警局。但想深一層，全靠系統操控的交通固然有條不紊，萬一系統失靈或被有心人惡意操控呢？去年有一套叫《斷網假期》的電影，其中一幕便是一輛輛失控的某牌子自動駕駛汽車連環相撞，一整條高速公路都是撞毁的車。別說只是電影虛構，早前微軟系統全球大死機，其實已是一種警號。

文：尚東美

相關字詞﹕自動駕駛 灣區手記 大灣區

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