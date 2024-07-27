灣區熱搜：9市上半年GDP增速 廣佛墊底深莞走強 深5.9%居首 東莞谷底反彈居次

明報記者 陳子凌

整體按年升4％ 全數正增長

從增速來看，上半年大灣區內地9市全部實現正增長，深圳、東莞、惠州、珠海及中山跑贏全省3.9%增幅水平，其中深圳上半年GDP年增5.9%居首；東莞以5.3%增速次之，值得注意是，東莞去年同期GDP增速只有全省最低的1.5%，GDP反彈主因規模以上工業增加值跌轉升，今年上半年錄得10%升幅，去年同期則按年跌5.9%；其中電子信息製造業增加值今年上半年增19.9%，先進製造業、高技術製造業增加值亦分別增14.4%、16.3%。從高技術產品產量來看，上半年東莞智能手表、5G智能手機產量分別增長1.4倍及33.4%，帶動東莞經濟走出低谷。

專家：莞惠受益深圳產業外溢

廣東金融學院金融與投資學院副教授鄭榮年表示，深莞惠三市地理上相毗鄰，在電子信息製造業等產業發展形成聯動，一方面東莞和惠州受益於深圳產業外溢，深圳的科技資源和研發實力帶動東莞和惠州產業升級，加上電子信息製造業受到需求不足的影響相對較小，因此三市上半年GDP有不俗增長，排在三甲位置。

廣州汽車製造業承壓

與深圳和東莞相對的是，廣州及佛山兩座萬億級城市上半年GDP增速不單低於全省水平，且排在大灣區內地9市倒數第一及第二位，廣州上半年GDP年增2.5%，佛山增1.7%。其中，廣州上半年的規模以上工業增加值按年下降0.8%，去年同期是年降0.9%。雖然廣州的電子及通訊設備製造業增加值上半年增長10.7%，但作為三大支柱產業之一的汽車製造業生產承壓，增加值年降16.4%；消費及投資增速也較去年同期收窄，受汽車、石油零售需求減弱及與地產相關的裝修裝潢用品零售市場低迷等影響，今年上半年全市社會消費品零售總額與去年同期持平，去年上半年增幅則為8.7%；固定資產投資亦從去年上半年增長6.1%，收窄至今年上半年增長2%。

佛山的經濟失色受工業及投資拖累，今年上半年佛山規模以上工業增加值增速升轉跌，去年同期升7.2%，今年上半年轉跌0.1%；固定資產投資增速按年跌9.9%，跌幅較去年同期5.2%擴大。

另外，中山今年上半年經濟表現不俗，規模以上工業增加值有7.6%增幅，勝去年同期的4.3%；固定資產投資增長5%，去年同期為跌6%。雖然深中通道今年6月底才通車，但通車一個月，總車流量就超過300萬架次，日均車流量達10萬架次，這為中山的消費、投資和產業帶來很大機遇。