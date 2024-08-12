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美食商貿博覽推清真食品 德展商：港是出口中心

【明報專訊】「美食博覽」周四（15日）起在會展舉行，同場將舉行第二屆「美食商貿博覽」，貿發局表示，今年東盟十國有9國均參與博覽，清真食品需求不斷增長，博覽今年大力推動清真食品和飲品在港發展，並增設清真食品標誌。有售賣清真食品的供應商稱，香港具地理優勢，是清真食品的採購及出口中心，容易接觸不同穆斯林客戶。

20展館 周六公眾開放

今年美食商貿博覽設20個國家及地區展館，參展商來自26個國家及地區，包括日本、韓國，東盟地區的印尼、馬來西亞、菲律賓和泰國，遠至墨西哥和波蘭，以及福建、貴州、湖南、四川、浙江等內地省份的展團，展示各地最新食品、服務及科技趨勢。博覽為期3天，首兩天向業內買家開放，最後一天同時開放予公眾。

原附設於美食博覽的「美食博覽貿易館」，去年升格為獨立舉行的美食商貿博覽，貿發局副總裁張淑芬稱，預計組織來自26個國家及地區的110個買家團，較去年升逾兩成，合共6000名買家到場採購，目前登記買家超過1萬人。她透露，由於有展商指來港機票昂貴，今年與國泰、聯合及大灣區航空合作，為海外買家和展商提供機票優惠。

AI配對平台供網上洽商

今年博覽續以融合展覽模式「EXHIBITION+」舉行，買家除了透過現場展覽，更可透過AI配對平台「商對易」（Click2Match）於本月8至24日網上洽商。張淑芬稱，參與配對的展商會在展覽前收到推薦的買家，期望讓他們發掘更多商機。

被問到展商對博覽的反應，張淑芬形容每次展覽均「有人歡喜有人愁」，並非每個展商都有好成績，「可能他們的產品裏面，未必有那麼多推陳出新的東西，我們最怕有很多Me Too Product（跟風產品）」，當展商產品都是「差不多東西」、無甚突出優勢，便只能「鬥價錢」，她認為香港要以優質、技術、服務水平取勝。

張又提到，內地現時約有3000萬穆斯林，香港亦約有30萬，引述外國報告稱近年全球清真市場蓬勃發展，目前估計價值2.3萬億美元，大會將舉辦研討會，邀請具代表性的馬來西亞清真產業發展機構（HDC）執行長到場，分享清真食品生產及供應鏈改善、食品認證、監管和法規等。

來自德國、有90年歷史的食品供應商KK Food Trading Company Limited，在港做食品出口逾35年，主要採購亞洲食物出口到歐洲，包括清真食品。負責人Antoine Maurer說，全球約有20億穆斯林，市場龐大，公司對此業務非常有興趣。他形容香港實際上是清真食品的採購及出口中心，「我們可以在兩個小時內飛到台灣、菲律賓」，是接觸不同穆斯林客戶「最好的地方」。

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