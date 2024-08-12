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石偉雄：26年石仔路 苦亦有甘

【明報專訊】「跳馬王子」石偉雄（圖）於巴黎奧運的跳馬預賽止步，無緣晉身決賽。他接受港台《舊日的足跡》訪問時說，對結果有少許不開心，但認為自己已盡全力比賽，亦十分享受過程，很感恩。備賽過程中面對傷患，更要四度打止痛針，石偉雄自言不想因為一些傷患而放棄多年來的努力，形容26年體操生涯是「石仔路」，縱然充滿「玻璃碎」，但亦有很多甜蜜時刻，很多人在背後默默支持。

每當想退役 記起體操初心

2021年東京奧運後，石偉雄曾承諾「巴黎見」，他稱雖然其間經歷成功失敗、高高低低，但很高興兌現承諾，感謝身邊不同人對他的支持。過去兩年傷患纏身，雙腳的後腿肌腱斷裂，石說不想輕易放棄，「放棄唔去奧運好簡單，但唔想將來我會後悔，因為呢個遺憾係會留一世」。

石偉雄又稱不想成為壞榜樣，令師弟妹、其他小朋友覺得可以容易放棄。

石偉雄憶述自己曾兩度萌生退役念頭，一次是2012年倫敦奧運後，另一次是2022腳傷時，但當出現此想法，就想起當初選擇體操並非因為可以很風光或取得好成績，而是真心喜歡體操。石偉雄又說，「獎牌係好緊要，但呢26年過程畀到好多喜怒哀樂，令我學到好多唔同嘢，將來喺不同範疇都會幫到我，所以我覺得過程係好重要」。

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