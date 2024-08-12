明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

江旻憓首談論文爭議 「我有指導老師」

【明報專訊】早前宣布退役的巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓，昨起出任賽馬會公司事務部對外事務助理經理 ，即隨「共創明Teen計劃」學習團到杭州考察。她昨日出發前首度回應其碩士論文爭議，稱「就係一篇碩士論文，我有指導老師」。她另說，期望在馬會學習如何做慈善及回饋社會。馬會表示，完全按照人事招程序聘請江，又稱理解奧運獎牌得主有公職工作，會盡量安排和配合。

稱在馬會可學做慈善

江旻憓多年前於北京的中國人民大學的碩士論文〈透過「佔中事件」反思香港特區選舉制度完善路徑〉引起爭議，保安局長鄧炳強日前斥批評江的人是「小人」及「腦殘」。江昨在機場被記者問到論文是否全出自她手，稱「就係一篇碩士論文，我有指導老師，咁我有……係囉，論文，thank you（謝謝）」。

江表示，目前已退出香港體育學院全職運動員資助計劃，笑稱「我哋運動員唔唞」，因此即投身新工作，「今天（昨日）很開心，可以有這麼多人見證我首天上班，多多指教，多謝」。她說，加入馬會是因受到很多人幫助和支持得到奧運金牌，認為唯一應該要做的事是貢獻社會，報答大眾對運動員的支持鼓勵，在馬會工作可學習如何做慈善和回饋社會。

譚志源：聘請符程序

江工作包括聯繫政府政黨

馬會公司事務執行總監譚志源表示，不論政治傾向、宗教信仰等因素，馬會歡迎所有人才加入，一同服務社會，又說碩士論文就只是一篇論文，不是馬會考慮的因素。被問到江旻憓同級職位要求申請者具6年經驗，今次招聘是否特別豁免，譚稱年初籌備增強對外事務部的工作，在公開招聘過程收到江申請，完全按人事招程序招聘，江通過筆試和面試，表現優秀，故原則上取錄，並在江完成奧運賽事後確認她加入馬會。

對於江旻憓的奧運金牌選手身分工作，譚志源說理解她需出席政府歡迎儀式和各界分享會等，會盡量安排，配合她需做的公職工作。他又說，江的工作內容包括與政府、政黨、立法會、區議會和地方團體等持份者聯繫，範疇涉及青年發展、體育發展及社會公益，特別是慈善傳訊等。

共創明Teen學習團為期5日，政務司長陳國基今午前往浙江杭州出席部分活動，周三返港。他亦將與浙江省和杭州市領導，以及當地港人和港企代表會面，以加強交流合作。

上 / 下一篇新聞

圖書館70館藏復現 一年多32項下架 另180下架館藏去向未明 湯家驊：僅不想推廣，非禁書
圖書館70館藏復現 一年多32項下架 另180下架館藏去向未明 湯家驊：僅不想推廣，非禁書
選書宗旨刪「無取向」條文 康文署稱準則不變
選書宗旨刪「無取向」條文 康文署稱準則不變
次文化堂：一度下架已對出版業大影響 作者難尋合作
次文化堂：一度下架已對出版業大影響 作者難尋合作
周邊商店生意升三成 多啦A夢展 吸500萬訪客
周邊商店生意升三成 多啦A夢展 吸500萬訪客
免費展閉幕5角齊登場 冀粉絲「笑住走」
免費展閉幕5角齊登場 冀粉絲「笑住走」
婦跌出馬路遭城巴輾斃 丈夫：一向健康未曾暈倒
婦跌出馬路遭城巴輾斃 丈夫：一向健康未曾暈倒
英華狀元：讀歷史擴視野 今屆唯一有修文科 多角度思考冀助行醫
英華狀元：讀歷史擴視野 今屆唯一有修文科 多角度思考冀助行醫
歷史科5**比例遜理科 12年間考生跌35%
歷史科5**比例遜理科 12年間考生跌35%
理大拓集體遊戲間 教學生應對情緒逆境
理大拓集體遊戲間 教學生應對情緒逆境
調查：子女移民長者 逾兩成至少現中度抑鬱
調查：子女移民長者 逾兩成至少現中度抑鬱
半句鐘截兩毒品餐車 司機棄車逃逸 乘客被捕
半句鐘截兩毒品餐車 司機棄車逃逸 乘客被捕
市區私宅檢1850萬元毒品 一男控販毒今提堂
市區私宅檢1850萬元毒品 一男控販毒今提堂
楊祖賜：各體總須跟從「全民選拔」 稱運動員薪不高 獲配資源「沒什麼要花錢」
楊祖賜：各體總須跟從「全民選拔」 稱運動員薪不高 獲配資源「沒什麼要花錢」
石偉雄：26年石仔路 苦亦有甘
石偉雄：26年石仔路 苦亦有甘
美食商貿博覽推清真食品 德展商：港是出口中心
美食商貿博覽推清真食品 德展商：港是出口中心
灣區熱搜：港將穗開班「補習」體育 助戰中考 數年前變必修 較主科易取分
灣區熱搜：港將穗開班「補習」體育 助戰中考 數年前變必修 較主科易取分
灣區熱搜：任灣區職場導師 囑「小白」勿依賴政策
灣區熱搜：任灣區職場導師 囑「小白」勿依賴政策
AI機械人幫手執貨 紓人手不足
AI機械人幫手執貨 紓人手不足
MightySort助回收商篩選劏車廢料
MightySort助回收商篩選劏車廢料
【Emily】迪士尼將擴Marvel區 蜘蛛俠加盟
【Emily】迪士尼將擴Marvel區 蜘蛛俠加盟
【Emily】頻現身拜祭活動 顏汶羽變盂蘭達人
【Emily】頻現身拜祭活動 顏汶羽變盂蘭達人
【Emily】智能生產線資助批出43申請 有廠稱蔬果汁保質期更耐
【Emily】智能生產線資助批出43申請 有廠稱蔬果汁保質期更耐
【Emily】兩日一夜體驗營 高中生試當城大生
【Emily】兩日一夜體驗營 高中生試當城大生
【Emily】工聯辦愛國電影巡映 頭炮播《飛天》
【Emily】工聯辦愛國電影巡映 頭炮播《飛天》