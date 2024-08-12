江旻憓首談論文爭議 「我有指導老師」

稱在馬會可學做慈善

江旻憓多年前於北京的中國人民大學的碩士論文〈透過「佔中事件」反思香港特區選舉制度完善路徑〉引起爭議，保安局長鄧炳強日前斥批評江的人是「小人」及「腦殘」。江昨在機場被記者問到論文是否全出自她手，稱「就係一篇碩士論文，我有指導老師，咁我有……係囉，論文，thank you（謝謝）」。

江表示，目前已退出香港體育學院全職運動員資助計劃，笑稱「我哋運動員唔唞」，因此即投身新工作，「今天（昨日）很開心，可以有這麼多人見證我首天上班，多多指教，多謝」。她說，加入馬會是因受到很多人幫助和支持得到奧運金牌，認為唯一應該要做的事是貢獻社會，報答大眾對運動員的支持鼓勵，在馬會工作可學習如何做慈善和回饋社會。

譚志源：聘請符程序

江工作包括聯繫政府政黨

馬會公司事務執行總監譚志源表示，不論政治傾向、宗教信仰等因素，馬會歡迎所有人才加入，一同服務社會，又說碩士論文就只是一篇論文，不是馬會考慮的因素。被問到江旻憓同級職位要求申請者具6年經驗，今次招聘是否特別豁免，譚稱年初籌備增強對外事務部的工作，在公開招聘過程收到江申請，完全按人事招程序招聘，江通過筆試和面試，表現優秀，故原則上取錄，並在江完成奧運賽事後確認她加入馬會。

對於江旻憓的奧運金牌選手身分工作，譚志源說理解她需出席政府歡迎儀式和各界分享會等，會盡量安排，配合她需做的公職工作。他又說，江的工作內容包括與政府、政黨、立法會、區議會和地方團體等持份者聯繫，範疇涉及青年發展、體育發展及社會公益，特別是慈善傳訊等。

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