楊祖賜：各體總須跟從「全民選拔」 稱運動員薪不高 獲配資源「沒什麼要花錢」

不認同發展「劍擊之都」

楊祖賜接受無綫《講清講楚》訪問，對於有意見指香港應集中資源發展成「劍擊之都」，他表明不認同，稱運動由個人興 趣開始發展，其他運動同樣有很多人感興趣，而現時投放在有「獎牌希望」的運動員的資源足夠，他們也能發揮；至於會否增加資源，則要「一步步」視乎需求，但即使增加，相信費用不會太大。

將晤個別總會 着做好選拔

被問到部分香港全職運動員薪金低至7000多元，較大學畢業生平均月薪低，楊稱雖然運動員薪金不高，但獲配教練、醫療、住宿等資源，「嚴格來說，他是沒什麼要花錢，應該可以能夠從容地做運動員」。選拔方面，楊稱大部分體育總會「都做齊晒」，9月、10月將與個別總會見面，讓他們明白如何做好選拔；若有總會不聽從，港協有方法處理，將很快交代。

霍啟剛回覆本報查詢稱，體育總會有責任確保選拔制度能包容不同背景運動員，以公平、公正、公開原則選拔，支持有潛質及達到標準和資格的運動員代表中國香港參賽，重申此亦是「全民選拔」的核心原則。他以9歲泳手屬會級別問題為例，稱泳總已表示未來比賽會開放泳手以個人名義參賽，認為此同屬檢視體育總會機構管治的重要一環。

浸大體育、運動及健康學系教授劉永松說，現時做運動員需經層層篩選，期望運動可由現時精英化帶動全民運動參與普及化，並以客觀科學的標準選拔，包括非總會會員亦可參加，期望今次檢視可改進各總會領導訓練能力的架構，而非隔開運動員與大眾。

教大健康與體育學系高級講師雷雄德則期望檢視可增加各總會透明度和認受。他認為全民選拔是方向正確，同時稱每個項目各有特色，全民選拔較適用於測試最大運動能力的個人項目，如游泳和田徑，團體項目則受太多因素影響，或不適用。