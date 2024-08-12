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港聞

港聞二

半句鐘截兩毒品餐車 司機棄車逃逸 乘客被捕

【明報專訊】深井及大角嘴昨半小時內接連截獲兩毒品快餐車。警方在大角嘴透過車牌辨別系統發現私家車牌照過期，司機拒停車，駛至福全街棄車逃去。警員在車廂檢獲毒品，拘捕涉藏毒男乘客。

一通緝車檢值57萬毒品

警方昨早11時54分，在深井發現司機駕車時用手機，遂於青山公路近碧堤半島對開截停該車。初步調查發現為通緝車輛，警員在司機身上檢獲小量俗稱藍精靈的鎮靜劑及迷幻藥「毒郵票」。及後在車輛檢獲約1.1公斤K仔、小量可卡因及毒品吸食工具，毒品總市值約57.3萬元。該名51歲姓張男子涉嫌販毒、藏毒、藏有毒品吸食工具、駕車時用手機等被捕，另涉嫌與一宗行使虛假文書案有關。據讀者提供片段，司機企圖逃走，與警員拉扯，警員着他「趴低」，他情緒激動緊握鐵欄大叫：「唔好搞我呀。」他最終被警員制服。

另外，警方昨午12時10分，透過車牌辨別系統在山東街發現私家車行車證過期。警員上前截查時該車未有理會，往晏架街方向逃走，駛至福全街近大角嘴道司機棄車逃跑，車輛溜前撞向鐵欄，追至警員截停車上的43歲非華裔男乘客。警員其後在車內檢獲小量可卡因，乘客涉藏毒被捕。

現場所見，多名警員於涉事車輛上蒐證，警犬奉召到場協助，被警員鎖上手銬的非華裔男子站在車旁接受查問。涉事私家車展示的行車證在去年10月到期，擋風玻璃夾有前晚在上海街違泊的「牛肉乾」。私家車附近路面留有一對黑色拖鞋，不排除司機逃走時遺下，警方正根據資料追緝一名年約30至40歲的非華裔男司機，案件列藏毒、危險駕駛及阻礙警務人員執行職務。

相關字詞﹕藏毒 深井 大角嘴

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