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港聞二

調查：子女移民長者 逾兩成至少現中度抑鬱

【明報專訊】受本港移民潮影響，有商會問卷調查發現逾兩成有子女移民的「留守長者」，疑出現中度或更嚴重的抑鬱症狀，惟僅極少數人會向鄰居或政府部門求助，建議當局增撥社工資源及改善醫療服務。有組織另提醒社會關注獨居及「以老護老」的留守長者，為他們提供更多心理及經濟上支援。

經緯青年商會今年6至7月以面對面形式訪問112名60至96歲的留守長者，46%受訪者子女已全部移民。調查結果顯示27%受訪者稱與子女關係一般至不佳，21%與海外子女接觸少於每月一次，有26%長者疑似出現中度或更嚴重的抑鬱症狀。

分析顯示女性、教育程度為小學或以下，以及與移民子女關係較差的長者均為高風險群組。

三成不願求助 醫療與生活照顧最急切

調查又顯示33.9%受訪者稱不願主動尋求外部幫助，原因包括難以啟齒、不懂得尋求社區支援、認為社區支援不足。商會形容情况令人擔憂。

另外，調查顯示留守長者最需要的服務依次為醫療保障、生活照顧及社區支援，當中子女移民未滿兩年的長者更覺政府提供的支援不足，顯示仍處適應階段的留守長者更可能有多方面需求，建議當局及社福界推出有關政策。

經緯青年商會會長梁芷琳建議關愛隊等地區組織主動識別隱蔽長者，鼓勵他們參與社交活動，以及提供陪診等生活照顧及情緒輔導；政府政策方面，則應增加社工資源，除讓個案聯絡更頻密，亦要讓留守長者容易得知如何尋求醫療服務。

促增撥資源 倡關愛隊識別隱蔽長者

針對獨居留守長者，商會亦建議樓宇增設鄰舍友善計劃，守望相助。

明愛安老服務高級督導主任陳淑嫻稱，社會應尤其關注「以老護老」的留守長者，舉例一名年屆80歲婆婆，兩名子女去年相繼移民後，又需照顧患認知障礙症80多歲的丈夫。陳強調此類個案在心理及經濟上均需更多支援。

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