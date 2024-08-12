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理大拓集體遊戲間 教學生應對情緒逆境

【明報專訊】理大推出為期5年的「心理彈跳站（ReST Hub）」計劃，在校園設立中心，由研究團隊與逾200名理大生共同設計活動，包括廣受年輕人歡迎的密室逃脫遊戲、大學迎新營的集體活動。負責項目的護理學院副教授何穎嘉表示，團隊在各活動滲入精神健康教育，讓學生學習「從挑戰中復元的方法和技巧」，歡迎所有本科生到訪，「可先學習技巧，遲些可能用得着」。

包括玩密室逃脫 專人傾談檢視狀况

有興趣體驗遊戲的理大生，會先獲安排一對一與團隊專人傾談，每人可獲一份「心跳秘笈」，包括可做匿名問卷，檢視心理健康狀况；其後會獲安排分組，6星期內參與不同遊戲和活動。

何穎嘉說，理大過往研究發現，近四分三的本地大學生曾有至少一次嚴重或創傷的童年不快經歷，例如被虐待或忽視、父母離異、被欺凌，影響其情緒管理和建立健康關係等能力，每人的「心理彈跳力（resilience）」關乎他們可否渡過逆境。

何續說，團隊會向學生介紹心理彈跳力，講述4個關鍵步驟，依次為「認清自己並不OK」、「找出到底怎樣不OK」、「辨識並獲取令自己再次OK的事物」，以及「昂首闊步面對未來」。團隊與大學醫療保健處合作，可互相轉介有需要的學生。

訓練員盼學生意識自己情感

精神科註冊護士、團隊「Mission ReST」訓練員何芷晴說，對個別學生而言，第一個步驟已很困難，「青少年在繁忙學習之中，其實沒什麼空間學習如何表達，甚至感受自己的感受」，盼啟蒙理大生意識自己情感，「否則功課、人際關係各方面已overload（超出負荷），很容易出現身體狀况，或現嚴重情緒反應」。

「心理彈跳站」計劃由正愛慈善基金會捐款支持，部分活動今年起試行，迄今逾80名理大生參與，下月新學年正式全面推行。理大表示，會將「校園心理健康教育」納入本科生必修科目內容，亦會在「服務學習」課程，設心理健康、心理彈跳力為主題的服務活動。

相關字詞﹕精神健康 理工大學 心理彈跳站

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