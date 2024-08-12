英華狀元：讀歷史擴視野 今屆唯一有修文科 多角度思考冀助行醫

稱有助建立文理兩種世界觀

即將赴蘇格蘭亞伯丁大學攻讀醫科，劉翯悠（Agnes）說，雖未繼續讀歷史，但這科所學到的，讓她畢生受用，也助她建立出兩個世界觀，「人是活的，如果只有理科的邏輯，可了解世界運作原理，但文科有很多變化，讀歷史可了解世界發生的事，角度也廣一些，涵蓋的範圍多一點」。

Agnes笑說，曾聽別人打比喻，稱歷史有少許似「要讀書的通識科」。過往通識科試卷設參考資料，考生閱畢再答題，而「歷史科的資料，你已記入腦，你要分析以前發生的事」。談到會否鼓勵低年級生選讀歷史，她認為最重要視乎個人喜好，「想有廣闊視野、批判思考，多看新聞、多從不同角度思考、多看書，都達到這目的」。

鑑古知今 歷史教人從錯誤中學習

埋首讀書之餘，Agnes亦喜歡看課外書，尤好歷史人物回憶錄，記得曾看過第二次世界大戰時講述猶太人集中營的史書。她說，歷史科教導她從錯誤中學習，「知道之前發生過什麼事，套用於現今世界」。

不過Agnes說，人亦會重複犯錯，上世紀至今，戰火一直未斷，但她相信人們學會更好的溝通和合作方式，「人一定有自己的貪念和欲望，被蒙蔽雙眼，而做出錯的決定」，但她稱信仰讓她燃點希望，「有很多不公義的事情發生，可能有戰爭，無辜平民死了，或有很多恐怖、不堪入目的事，但最後會有公義的審判」。

從他角度思考 或是改變的一小步

她自言心存希望，因此不至於對社會有無力感，「見到（這些）事情，會有不忿，或者想改變，這就要盡自己的能力改變，未必要做很大的事，可能是看事情時，不止從自己立場出發，可從多些人的角度去看，可能已是改變的一小步」，盼以此化解不同矛盾。

明報記者 鄧佾文