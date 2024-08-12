次文化堂：一度下架已對出版業大影響 作者難尋合作

本報向熟悉公共圖書館運作人士了解，該人士指出，以往處理問題書籍複檢，包括審視內容、決定重新上架或註銷，一般由「香港公共圖書館館藏發展會議」負責。本報向康文署查詢目前是否仍沿用該機制、下架項目有否上訴途徑等，署方回覆稱圖書館由專業人員負責圖書館資料的管理和複檢。

複檢涉「館藏會議」？ 康署：專業人員負責

根據紀錄，以「彭志銘」在公共圖書館系統檢索，去年5月中並無結果，本月檢索則有《給年輕人的十三信念》及《心靈酸辣湯》兩項館藏。彭表示，兩書分別是香港電台有關年輕人成長奮鬥故事的結集，以及他禪修感悟的文集，不涉政治。

被問到兩書重新上架的感受，彭認為情况「繼續荒謬」，指館藏由誰及為何決定下架，才是需要關注的事。他說，經營出版業30多年以來，一直認為圖書館藏與商業上是「相輔相成」，舉例稱書店只能展示新近出版書刊，但圖書館館藏則可長期與讀者接觸，讀者借閱後如欲收藏或有教學需要，便會向出版社買書；圖書館館藏下架，會對出版業有負面影響，除了「被盯上」的作者難找出版社合作，讀者可接觸的資訊亦被削減。

彭形容，公共圖書館造成的下架氣氛亦蔓延到不同界別，「學校校長、貿發局的書展亦在做類似的事」，社會要思考「這是一個什麼現象」。