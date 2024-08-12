明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

次文化堂：一度下架已對出版業大影響 作者難尋合作

【明報專訊】多名遭公共圖書館下架全部著作的作家，有館藏近期獲重新上架，次文化堂社長彭志銘個人作品及旗下部分作者文集，遭下架後又再上架。彭志銘接受本報訪問形容，相關做法對出版業有很大的負面影響，反問「會否有出版社願意出他們（曾被下架者）的書？」彭認為情况已非「紅線」或法律問題，而是「有權力將書籍上架下架的人，如何劃那條線」。

本報向熟悉公共圖書館運作人士了解，該人士指出，以往處理問題書籍複檢，包括審視內容、決定重新上架或註銷，一般由「香港公共圖書館館藏發展會議」負責。本報向康文署查詢目前是否仍沿用該機制、下架項目有否上訴途徑等，署方回覆稱圖書館由專業人員負責圖書館資料的管理和複檢。

複檢涉「館藏會議」？ 康署：專業人員負責

根據紀錄，以「彭志銘」在公共圖書館系統檢索，去年5月中並無結果，本月檢索則有《給年輕人的十三信念》及《心靈酸辣湯》兩項館藏。彭表示，兩書分別是香港電台有關年輕人成長奮鬥故事的結集，以及他禪修感悟的文集，不涉政治。

被問到兩書重新上架的感受，彭認為情况「繼續荒謬」，指館藏由誰及為何決定下架，才是需要關注的事。他說，經營出版業30多年以來，一直認為圖書館藏與商業上是「相輔相成」，舉例稱書店只能展示新近出版書刊，但圖書館館藏則可長期與讀者接觸，讀者借閱後如欲收藏或有教學需要，便會向出版社買書；圖書館館藏下架，會對出版業有負面影響，除了「被盯上」的作者難找出版社合作，讀者可接觸的資訊亦被削減。

彭形容，公共圖書館造成的下架氣氛亦蔓延到不同界別，「學校校長、貿發局的書展亦在做類似的事」，社會要思考「這是一個什麼現象」。

相關字詞﹕彭志銘 23條立法 國安法 圖書下架 公共圖書館

上 / 下一篇新聞

圖書館70館藏復現 一年多32項下架 另180下架館藏去向未明 湯家驊：僅不想推廣，非禁書
圖書館70館藏復現 一年多32項下架 另180下架館藏去向未明 湯家驊：僅不想推廣，非禁書
選書宗旨刪「無取向」條文 康文署稱準則不變
選書宗旨刪「無取向」條文 康文署稱準則不變
周邊商店生意升三成 多啦A夢展 吸500萬訪客
周邊商店生意升三成 多啦A夢展 吸500萬訪客
免費展閉幕5角齊登場 冀粉絲「笑住走」
免費展閉幕5角齊登場 冀粉絲「笑住走」
婦跌出馬路遭城巴輾斃 丈夫：一向健康未曾暈倒
婦跌出馬路遭城巴輾斃 丈夫：一向健康未曾暈倒
英華狀元：讀歷史擴視野 今屆唯一有修文科 多角度思考冀助行醫
英華狀元：讀歷史擴視野 今屆唯一有修文科 多角度思考冀助行醫
歷史科5**比例遜理科 12年間考生跌35%
歷史科5**比例遜理科 12年間考生跌35%
理大拓集體遊戲間 教學生應對情緒逆境
理大拓集體遊戲間 教學生應對情緒逆境
調查：子女移民長者 逾兩成至少現中度抑鬱
調查：子女移民長者 逾兩成至少現中度抑鬱
半句鐘截兩毒品餐車 司機棄車逃逸 乘客被捕
半句鐘截兩毒品餐車 司機棄車逃逸 乘客被捕
市區私宅檢1850萬元毒品 一男控販毒今提堂
市區私宅檢1850萬元毒品 一男控販毒今提堂
楊祖賜：各體總須跟從「全民選拔」 稱運動員薪不高 獲配資源「沒什麼要花錢」
楊祖賜：各體總須跟從「全民選拔」 稱運動員薪不高 獲配資源「沒什麼要花錢」
江旻憓首談論文爭議 「我有指導老師」
江旻憓首談論文爭議 「我有指導老師」
石偉雄：26年石仔路 苦亦有甘
石偉雄：26年石仔路 苦亦有甘
美食商貿博覽推清真食品 德展商：港是出口中心
美食商貿博覽推清真食品 德展商：港是出口中心
灣區熱搜：港將穗開班「補習」體育 助戰中考 數年前變必修 較主科易取分
灣區熱搜：港將穗開班「補習」體育 助戰中考 數年前變必修 較主科易取分
灣區熱搜：任灣區職場導師 囑「小白」勿依賴政策
灣區熱搜：任灣區職場導師 囑「小白」勿依賴政策
AI機械人幫手執貨 紓人手不足
AI機械人幫手執貨 紓人手不足
MightySort助回收商篩選劏車廢料
MightySort助回收商篩選劏車廢料
【Emily】迪士尼將擴Marvel區 蜘蛛俠加盟
【Emily】迪士尼將擴Marvel區 蜘蛛俠加盟
【Emily】頻現身拜祭活動 顏汶羽變盂蘭達人
【Emily】頻現身拜祭活動 顏汶羽變盂蘭達人
【Emily】智能生產線資助批出43申請 有廠稱蔬果汁保質期更耐
【Emily】智能生產線資助批出43申請 有廠稱蔬果汁保質期更耐
【Emily】兩日一夜體驗營 高中生試當城大生
【Emily】兩日一夜體驗營 高中生試當城大生
【Emily】工聯辦愛國電影巡映 頭炮播《飛天》
【Emily】工聯辦愛國電影巡映 頭炮播《飛天》