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圖書館70館藏復現 一年多32項下架 另180下架館藏去向未明 湯家驊：僅不想推廣，非禁書

【明報專訊】本報去年曾報道康文署公共圖書館下架大批館藏，事隔一年本報覆查發現，截至本月至少70項館藏重新上架，不少不涉政治，例如立法會前議員鄺俊宇的愛情小說、吳靄儀的金庸評論；前支聯會主席司徒華全部作品繼續不在架，但以「司徒華教育基金」出版、記錄師生故事的結集則復見。同時，本報發現書籍下架情况持續，一年內新下架至少32項，而去年下架館藏有180項去向未明，包括六四書籍及新聞影片。

立法會議員黎棟國稱，部分館藏重新上架反映康文署審視後認為「沒問題、符合館藏政策」；行會成員及資深大律師湯家驊說，館藏下架僅反映從政府立場來說不想推廣，並非代表是「禁書」。

本報向康文署查詢過去一年審視下架項目進展、多少書刊可重新上架或要註銷，審查程序及機制如何、未獲上架項目的理據等，當局回覆稱，公共圖書館一向以聯合國教科文組織《公共圖書館宣言》宣揚的信念為指引，致力發展均衡多元化館藏，惟如涉違香港法律、危害國安、意識不良或與事實明顯不符，便有責任下架複檢，詳細檢視後會將合適書籍重新上架。

本報去年5月報道圖書館至少195項館藏遭下架，其後一年間持續紀錄，包括覆查檢索結果，另在去年5月至本月初不定期檢索有特別關鍵字的書刊紀錄變動。

復上架涉吳靄儀區家麟等 有政治書

多名作者去年全部作品一度遭下架，部分著作獲重新上架（見表1A），包括吳靄儀、鄺俊宇、嶺大文化研究前客席副教授許寶強、傳媒人區家麟、出版人彭志銘、中大學者馬嶽等，當中不少不涉政治，例如許的5項早年編撰的學術書、吳的11項金庸小說評論及早年散文、鄺的10項愛情小說、區的1項遊記、彭的禪修心得文集等。

重新上架的亦有涉政治書籍，例如1987年時任中大政治與行政系高級講師鄭宇碩有份合著的《香港政制及政治》、前中策組首席顧問顧汝德的《失治之城：掙扎求存的香港》、馬嶽《選舉初體驗》等5項選舉研究著作。記者去年5月中檢索兩名台灣前領導人「陳水扁」、「李登輝」無結果，今年分別有2項及5項館藏復現，包括提及李的書，亦有北京及台北早年出版的論集。

尊子插畫手語書復現 「蘋果」回歸圖輯不見

至於去年有至少9項著作遭下架的司徒華，由他撰寫的全部文集繼續不在架，由「司徒華教育基金」出版、非由他撰寫的7冊師生故事書則重新上架；漫畫家尊子的政治漫畫亦不在架，但由他為中大手語機構繪插畫的5冊故事則復見。

過去一年繼續有新下架館藏（見表1B），包括書名有「劉曉波」的兩項館藏、社會民主連線的3項刊物、「蘋果日報」1997年出版《留住百年回憶：1997香港回歸紀念特刊》、2005年出版《回望香港十年》等。為《回》撰圖片說明的蔡元貴稱，該書是1995至2005年拍攝的新聞照片圖輯，相關事件各大傳媒亦有報道，認為不涉敏感。

《公民抗命》上架 黎棟國：證複檢非憑4隻字

湯家驊回覆本報稱，公共圖書館反映政府立場不希望推廣一些書，如有人售賣或閱讀，不代表違法。對於近一年有館藏重新上架及新下架，湯認為政府立場或隨時代改變，「目前距離2019年都是太近，他們有些保守些的看法、反映現時的立場」。被問及《維護國安條例》今年4月生效、審書準則需否再收緊，湯強調23條針對「行為」，要視乎是否有人利用刊物做一些事，與刊物本身無關。

保安局前局長黎棟國認為，部分館藏重新上架，最直接理解是康文署複檢後認為符合館藏政策；至於下架項目，他稱康文署已交代準則，毋須逐一說明理據。復見架上的包括三聯2005年出版、由外國作者撰寫的《公民抗命》中譯本，黎稱例子正反映康文署「真真正正」按政策複檢，非「單憑這4隻字就覺得『唔掂喇』」，相信署方「的確是看了內容後覺得沒問題」。

明報記者 鄭律銘

【圖書館系列之一】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕公共圖書館宣言 劉曉波 區家麟 吳靄儀 六四 司徒華 圖書下架 公共圖書館 康文署

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