【Emily】迪士尼將擴Marvel區 蜘蛛俠加盟

八爪博士來襲 蜘蛛俠救人

新一輪擴展計劃之中，史達科技展會擴建成全新科技館，並以最新加入史達工業嘅實習生「蜘蛛俠」彼得．柏加做主角介紹科技館。

香港迪士尼話，蜘蛛俠嘅出現引嚟「最難對付嘅敵人」，喺保護佢嘅新技術同時需要更多協助，去拯救捲入咗決鬥漩渦嘅遊客。由迪士尼官方首次公布嘅概念圖可見，蜘蛛俠喺大戰八爪博士（Doctor Octopus）同時，用蜘蛛絲單手捉住載滿乘客、懸於半空嘅車廂，睇嚟新主題設施玩起嚟將幾刺激。

新階段擴展計劃將會係香港迪士尼喺明日世界Marvel主題擴建嘅第三部曲，前兩部曲分別係2017年同2019年成立嘅香港迪士尼獨有遊樂設施「鐵甲奇俠飛行之旅」同「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻」。

香港迪士尼早喺2016年公布Marvel主題區擴建計劃，事緣「鐵甲奇俠」東尼史達決定喺香港設立史達工業亞洲總部，並選址香港迪士尼舉辦史達科技展，展示史達工業最新、最強嘅創建。今次蜘蛛俠加盟，迪士尼話相信會吸引更多世界各地嘅粉絲，一齊對抗Marvel宇宙中嘅邪惡組織。