婦跌出馬路遭城巴輾斃 丈夫：一向健康未曾暈倒

據了解，意外發生時，車長依照綠色交通燈號、約以每小時30公里的車速行駛，劉原本站在路中安全島上，突然向前摔倒或暈倒，跌在巴士前方約兩米的行車線上，巴士收掣不及，右邊輪胎輾過她的頭顱。

據了解，被輾斃的女子持有本港身分證，從事文職工作，與丈夫育有一名13歲女兒，一家居住在天水圍嘉湖山莊。意外發生後，她的丈夫馬上從內地趕回港。他向傳媒透露，太太以往身體健康，沒有試過暈倒，亦沒有飲酒習慣。

死者育有13歲女兒 意外後夫內地回港

事發於前晚（10日）近8時，45歲陳姓城巴車長正駕駛967X線，沿天葵路往濕地公園路方向行駛，至天華路交界近天晴邨商場對開時，收掣不及輾過一名女子。該女子頭部嚴重受傷，當場證實死亡。

警方事後封鎖部分行車線蒐證，並翻查附近閉路電視片段及行車紀錄儀。警方呼籲，任何人如目睹意外發生經過，或有任何資料提供，致電3661 3800與調查人員聯絡。