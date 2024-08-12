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港聞

港聞二

婦跌出馬路遭城巴輾斃 丈夫：一向健康未曾暈倒

【明報專訊】43歲劉姓女子，前晚在天水圍天葵路近路中安全島的行車線，遭駛至的城巴輾過，頭顱爆裂，即場證實死亡。據了解，她在安全島懷疑突然摔倒或暈倒，跌在行車線上，遭駛至的城巴輾斃。其家人已從內地趕回港了解事件。案件由新界北總區交通意外特別調查組跟進。

據了解，意外發生時，車長依照綠色交通燈號、約以每小時30公里的車速行駛，劉原本站在路中安全島上，突然向前摔倒或暈倒，跌在巴士前方約兩米的行車線上，巴士收掣不及，右邊輪胎輾過她的頭顱。

據了解，被輾斃的女子持有本港身分證，從事文職工作，與丈夫育有一名13歲女兒，一家居住在天水圍嘉湖山莊。意外發生後，她的丈夫馬上從內地趕回港。他向傳媒透露，太太以往身體健康，沒有試過暈倒，亦沒有飲酒習慣。

死者育有13歲女兒 意外後夫內地回港

事發於前晚（10日）近8時，45歲陳姓城巴車長正駕駛967X線，沿天葵路往濕地公園路方向行駛，至天華路交界近天晴邨商場對開時，收掣不及輾過一名女子。該女子頭部嚴重受傷，當場證實死亡。

警方事後封鎖部分行車線蒐證，並翻查附近閉路電視片段及行車紀錄儀。警方呼籲，任何人如目睹意外發生經過，或有任何資料提供，致電3661 3800與調查人員聯絡。

相關字詞﹕城巴 天水圍

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