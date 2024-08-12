免費展閉幕5角齊登場 冀粉絲「笑住走」

無人機表演鋪展宣傳 主題高鐵突破區域

多啦A夢近月在港「飛天遁地」，除設於星光大道及尖沙嘴海旁的巡迴特展，維港上空、中山公園、昂坪、港鐵站皆見其蹤影。主辦單位先後舉辦兩次戶外無人機表演，林樹鑫說是宣傳策略，首場於5月舉辦，冀製造「嘩一聲」的效果，吸引市民及遊客留意；7月上演的第二場無人機表演則冀「回饋市民」，成本不低。他說兩場表演反應不錯，吸引市民及遊客買門票參觀付費區展覽。

多啦A夢「飛天遁地」 不受商場限制

林認為舉辦盛事不應被地區限制，「是否可以走出展覽呢？」他說是次特展並非「替商場搞活動」，而是要交租給商場，故特展的形式不再受限於只在商場舉辦。他舉例，早前推出首列粵港跨境高鐵「100%多啦A夢&FRIENDS」主題列車，多啦A夢走出香港，去到深圳與廣州，讓更多遊客知悉香港正舉辦巡迴特展。

主辦單位昨特別安排4場「多啦A夢與好友」感謝祭，首場昨早10時舉行，不少粉絲穿上印有多啦A夢圖案的上衣，帶同多啦A夢公仔一早到場等候，5名主角甫登場，粉絲隨即揮手歡呼，舉機拍攝。今次特展非常成功，對於何時再辦，林說不會將展覽局限於香港，但「香港不會不做」。對於有意辦類似盛事的業界，他建議政府作為文化產業的最大持份者，可跟更多有創意的業界合作。

明報記者 黃廸暉