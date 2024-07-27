周邊商店生意升三成 多啦A夢展 吸500萬訪客

位於星光大道及尖沙嘴海旁的免費展區昨閉幕，林樹鑫昨表示，免費展區結束後，會將展品收起作巡迴展之用。他透露很多國家和城市都有接觸他們，有消息便會公布。主辦單位昨特別安排4場「多啦A夢與好友」感謝祭，首場於昨早10時舉行，不少粉絲穿上印有多啦A夢圖案的上衣，並帶同多啦A夢公仔一早到場等候。

商界冀辦更多創意盛事

是次展覽帶旺周邊經濟，其中K11 MUSEA表示，展期至今帶動該商場人流急升近40%，更創出年度單日紀錄。身兼文化藝術盛事委員會主席的K11集團創辦人鄭志剛說，今次展覽帶旺旅遊、餐飲、零售等行業，體現在文化IP交流下，帶動龐大周邊經濟效益，形容今次展覽成為「盛事典範」，期望香港可續辦更多具創意盛事，推動經濟。K11集團高級副總裁兼區域負責人林灝哲亦表示，該商場餐飲及零售商戶生意額均升近三成。

K11：商場人流升近40%

在尖沙嘴一帶開設逾20間餐廳的餐飲集團Gaia Group總經理（業務拓展及營運）麥詠恩亦稱，展期內餐廳平均營業額增三成，人均消費100至500元，認為盛事對餐飲業界有大幫助，可吸引大量本地及非本地客。

香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，5、6月期間，業界對訪港旅客數字「有少少擔心」，但7月的內地入境團數字創今年新高，共6450團，較去年同期多一成，業界「有少少放心」。她說，是次展覽帶動周邊經濟及人流，形容本月首4天「勢頭很好」，已錄得逾1000個內地團，行程包括到訪星光大道及展覽。她希望日後舉辦更多文體旅遊盛事，吸引更多旅客來港。

旅議會：7月內地團數創新高

專程訪港參觀展覽的台灣遊客葉小姐表示，她自小喜歡多啦A夢，因此特意前來參觀。她認為展覽有人流限制安排，較在台灣類似的展覽「好很多」，不過她對於免費區展覽完結感不捨，希望主辦方考慮到台灣舉辦，又認為香港可舉行更多盛事，相信會吸引更多台灣人來港旅遊。

昨早來港的澳門旅客林小姐稱，早前搶到今天的付費區展覽門票，得知免費區昨日閉幕後，因此特意提早一天來港，她笑說：「又說香港經濟不好，（怎料）想揀選靚日子（參觀付費展覽）都沒有。」她同樣期望主辦方日後再辦多啦A夢相關展覽。林小姐透露，她來港遊玩兩天，預計消費約4000元。