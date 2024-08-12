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港聞二

MightySort助回收商篩選劏車廢料

【明報專訊】時宜機械人科技（香港）有限公司首席技術官王世雄博士表示，該公司兩年前開始結合人工智能和機械人技術，研發有色金屬分選系統MightySort。去年已將一部MightySort全尺寸原型，交給一家內資金屬回收商的元朗廠房試用。

經過半年的試用和改進、提高篩選速度，今年2月正式向後者交付一部量產型MightySort，預料年底前還會再交付多一至兩部。現已交貨的MightySort同時使用普通鏡頭和紅外線鏡頭快速分析各種廢料，並利用機械臂分離雜質。

據悉，該金屬回收商的元朗廠房主要處理汽車劏車後的廢料，所以會用MightySort將廢料分成純金屬、非金屬（例如輪胎等）、部分金屬、電路板等六大類。其中，該回收商主要回收純金屬廢料（尤其是鋁合金），其餘幾類廢料則視作雜質，轉賣給其他回收商。

處理成本料大減 提高盈利空間

經過改良人工智能演算法之後，一部MightySort將廢料分類的速度，已經由最初的每分鐘60件，提升至現時的每分鐘90件，足可取代2至3個工人。至於雜質分離度則超過85%，比人手篩選有過之而無不及。不過該回收商一向的做法是將第一次分選出來的金屬廢料再篩選多一至兩次，進一步減低混入其他雜質的比例。所以，它未來應該會購入多部MightySort，以2至3部為一組串連運作。他估計，若將兩部MightySort串連運作，雜質分離度將超過90%；若將3部串連運作，雜質分離度更可超過95%。

另外，該回收商現時仍然要將金屬廢料運回內地，然後大部分倚靠人手用肉眼和重量來分開鋁合金和其他金屬。該公司研究為MightySort增加激光誘導光譜技術（LIBS）來細分廢料，已經完成了實驗室測試。若該回收商需要，年底前交付的一兩部MightySort將可加入這個功能，甚至已交付的那一部也可以追加這功能。屆時，該回收商將可在香港完成將金屬廢料分為鋁合金和其他金屬的工序。理論上，甚至細分成鋁合金、銅、鋼、鎂合金、鈦合金等都可以。

據他所知，以往該回收商絕大部分倚靠人手來分選，回收廢料的處理成本很高。若大量採用MightySort，處理成本將可望大幅下降好幾成，間接增加盈利空間。

MightySort售價每部約80萬元，包括3年技術支援。暫時該公司是在科學園內小量組裝MightySort。不過，該公司已在東莞成立了分公司，將來接到較大量的訂單時，組裝工作就會轉移到當地。

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