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港聞二

灣區熱搜：任灣區職場導師 囑「小白」勿依賴政策

【明報專訊】今年3月，李祖維獲廣州市人社局頒發「大灣區職場導師」稱號，服務期3年，為有意在廣州創業就業的港澳青年提供實習、職位推薦、職業發展指導等服務。李祖維說，曾在南沙與新到內地的「小白」港青見面，並寄語初來者要摸索合適自己的發展路徑，勿一味依賴政策。

「有些事情，早5年或遲5年做，效果可能大不一樣。」李祖維自認遇到政策機遇期，他的心誠體育辦公室位於廣州員村的穗港澳職工青年創新創業基地，公司有8名全職員工，旗下另有20多名兼職體育教練。他解釋，「向初中生授課一般都是放學後、周末或是寒暑假，他們（教練）全職坐在辦公室也沒意義。」而新註冊的廣州叮咚信息管理公司則入駐粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地，員工約30人，辦公面積約180平方米。

「捲」法不同 港靠搏命內地靠人脈

李祖維表示，不同創業基地各有優惠政策，一般都有免租，公司只需支付水電、冷氣費，也會為創業者提供政策解讀、引介上下游生意伙伴和融資機會等。但他強調「創業始終要靠自己」，很多「小白」尚處於摸索階段，找到合適路徑最重要，不應全部依賴創業基地，「就算資源向你傾斜，也不可能幫你找到生意」。他也會向後來者解釋香港與內地有不同「捲」法，香港是靠「搏命」加班、提高效率，但內地有時「捲」的是資源和人脈，「通俗些講是要靠識人多」。

相關字詞﹕職場導師 創業 大灣區

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