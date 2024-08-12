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灣區熱搜：港將穗開班「補習」體育 助戰中考 數年前變必修 較主科易取分

【明報專訊】內地數年前改革中小學教育，將體育納入中考（初中升高中）必考科目。香港退役田徑運動員李祖維發現當中商機，於廣州開設體育培訓機構，指導學生體能，於足球、籃球、跳繩等科目取得滿分，隨着業務壯大，還有志進軍互聯網平台。

明報記者 林迎

現年30歲的李祖維自幼練習足球，十二三歲起轉練田徑，2011年加入港隊，曾代表香港出戰800米跑等田徑賽事，但笑言當年成績「唔靚仔」。2014年退役後，他入讀廣州暨南大學體育教育專業，2018年考取國際田徑教練牌，原有打算畢業後返港任教職，但遇上疫情，便一直留在廣州，先在師兄創立的體育培訓機構工作，2022年自立門戶創辦廣州心誠體育有限公司。

大學聘體育生保品質 家長高小已着緊

「其實內地的政策並不複雜，花點時間就能了解。」李祖維說，中考共考8科，總分810分，其中體育佔70分，雖然比例不算高，但新制下是必考科目，且重要度甚至可能高於主科。他解釋，因中英數等主科要拿1分不易，但在體育項目拿分則不難，「體育相當於開卷考試，望着答案練習就行。每多1分，就可能超過300個同期考生，可以讀到更好的學校」。廣州每年中考考生逾10萬，有很強補習「剛需」，他主要招生的越秀區是傳統教育強區，「10個人有7個會讀高中」，家長亦對子女很高期望，甚至有小五六學生家長已開始緊張是否為子女報讀額外體育堂。

不過，中考政策年年在變，例如選考科目從「三大球」（足球、籃球、排球）增加至「三小球」（羽毛球、乒乓球、網球），評分標準多次改革，李祖維創業近3年來，需不斷更新資訊，在多次試錯中改善方法，形成現時教學模式。心誠體育從體育專業在校大學生招募兼職教練，經系統培訓，統一課程規劃，保證教學質量「出品」一致。普通初中生報讀後，一般安排10堂，每周一堂兩小時，在科學指導、認真練習下，多數學生都拿到相關科目滿分。

雖然市場很大，但競爭同樣激烈。李祖維說，不時有同行以本傷人搞價格戰，「雖然消費者佔了便宜，但對全行從業者都沒好處」。他表示，坊間有些培訓機構雖然收費便宜，但20多人同時授課，而心誠體育採用4至5人小班授課，保證教學質量；上課地點之一廣州市第三中學正是越秀區中考考場，學生每次練習之餘同時熟習考試場地，不少家長正是看中這點。

進軍互聯網推「一對一」 伺機擴他市

站穩腳跟後，李祖維有感實體培訓機構曝光率有限，再好的產品也難推廣出去，上月與合作伙伴註冊廣州叮咚信息管理公司，進軍互聯網平台。講起互聯網術語，李祖維也頭頭是道：私域轉化、引流推流、二次開發、獲客媒介……其新公司在「小紅書」開設帳號「叮咚體育—上門私教」，為青少年提供上門「一對一」體育指導，在屋苑樓下空地即可進行，既毋須場租，亦減少家長與學生通勤時間。他透露，有合作伙伴負責做小紅書的「操盤手」，亦有人熟悉投融資，他則專注於體育本身。李對平台未來發展頗有信心，認為可用同樣模式做音樂、藝術類的上門教學，若有機會獲得融資，則可擴大到其他城市。

「中國體育產業只佔GDP的1%，美國就有16%，有整個成熟的商業體系。」李祖維稱，中國發展體育是「金牌導向」，於商業化還有很大空間。他又稱，與自己同期的港隊田徑運動員出路不算多，有人簽下經紀人公司投身娛樂圈，有人外國升學，也有投考紀律部隊，「因為體能好，有優勢」，多數會為生計而最終離開體育行業。他感嘆香港體育界教練職位不多，不少當年隊友在本地中學做體育教師，亦算一份穩定工作。他笑言，自己創業全靠「闖一闖」的念頭堅持，自評現時兩間公司經營「不過不失」，「萬一真係唔得，咁我就返香港做體育老師」。

相關字詞﹕廣州 體育科 補習 大灣區

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