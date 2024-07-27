警反罪惡拘498人 O記搗製假證中心

有組織罪案及三合會調查科（O記）總督察殷晃偉表示，探員上周四（8日）突擊搜查位於旺角的假身分證明文件製造中心，檢獲4張假身分證、兩張假「平安卡」、36張假身分證半製成品及一批製造假證工具，兩名分別30及64歲的越南裔男子涉偽造身分證明文件、管有虛假身分證明文件及拒捕被捕，將被起訴，明天在西九龍裁判法院提堂。

西九瓦解兩非華裔犯罪集團

整個反罪惡行動中，警方共拘捕302男196女，年齡16至80歲，分別涉洗黑錢、串謀詐騙、販運或管有危險藥物、管理賣淫場所、經營賭博場所等。警方檢獲約950克毒品，包括大麻、可卡因等，市值約27萬元，並檢獲一批私煙、牛肉刀、約64萬元現金、懷疑假身分證或半製成品、大量賭博用具及冒牌手袋等。

西九龍總區重案組總督察戴寶兒稱，警方關注近月在尖沙嘴區發生的街頭暴力案，相信兩個犯罪集團因利益糾紛引發。警方於7月至8月採取行動，搗破多個毒品儲存倉、賣淫處所、非法賭場、無牌酒吧、冒牌物品倉庫及私煙倉庫，又搜查重慶大廈。被捕人中，4名為集團頭目，相信已瓦解兩個非華裔犯罪集團。