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警反罪惡拘498人 O記搗製假證中心

【明報專訊】警方自7月起展開反罪惡行動，累計拘捕498人，包括搗破旺角一個假證製造中心，檢獲假身分證、假「平安卡」及假身分證半製成品，拘捕兩名持「行街紙」越南漢。警方透露，假身分證以普通文書工具和過膠機等製作，材料容易購入，按品質每張售1200或1600元，相信售予非法入境者在港打工。

有組織罪案及三合會調查科（O記）總督察殷晃偉表示，探員上周四（8日）突擊搜查位於旺角的假身分證明文件製造中心，檢獲4張假身分證、兩張假「平安卡」、36張假身分證半製成品及一批製造假證工具，兩名分別30及64歲的越南裔男子涉偽造身分證明文件、管有虛假身分證明文件及拒捕被捕，將被起訴，明天在西九龍裁判法院提堂。

西九瓦解兩非華裔犯罪集團

整個反罪惡行動中，警方共拘捕302男196女，年齡16至80歲，分別涉洗黑錢、串謀詐騙、販運或管有危險藥物、管理賣淫場所、經營賭博場所等。警方檢獲約950克毒品，包括大麻、可卡因等，市值約27萬元，並檢獲一批私煙、牛肉刀、約64萬元現金、懷疑假身分證或半製成品、大量賭博用具及冒牌手袋等。

西九龍總區重案組總督察戴寶兒稱，警方關注近月在尖沙嘴區發生的街頭暴力案，相信兩個犯罪集團因利益糾紛引發。警方於7月至8月採取行動，搗破多個毒品儲存倉、賣淫處所、非法賭場、無牌酒吧、冒牌物品倉庫及私煙倉庫，又搜查重慶大廈。被捕人中，4名為集團頭目，相信已瓦解兩個非華裔犯罪集團。

相關字詞﹕非法入境 身份證

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