用戶批欠彈性 有人發起一人一電郵反對 健身室月票改預約 康署：有位可即訂

指新安排可省排隊時間

康文署回覆表示，健身室月票持有人可透過My SmartPLAY （康體通）應用程式或智能自助服務站查看健身室是否有剩餘配額及預訂；在每段節開始後，SmartPLAY會自動合併時票及月票餘額讓使用者即時預訂。至於取消預約需提早一日，署方稱與時票安排相同，如市民稍遲於預訂段節開始後才入場，又能充分使用餘下已預訂段節，不會當作違規，原則和其他陸上收費康體設施一致。署方稱，目前如入場配額已滿，月票持有人須在現場排隊等候，新安排可減省排隊時間，毋須聯絡場地查詢健身室使用情况，會適時檢討新安排。

整點入場 60日缺席兩次停3月

康文署健身室可以時票或月票形式租用，各有配額，前者需在SmartPLAY預訂段節及按節付費，每小時13至14元（視乎時段），後者繳月費180元後可直接前往健身室，以「先到先得」形式入場。

署方上周二（6日）公布，月票用戶在11月1日起須透過SmartPLAY預訂7日內的健身室段節，每日可預訂節數不限。署方表示，職員會巡查場地並要求使用人出示身分證查核，如被發現預約後沒有在場使用設施，會視為違規，60天內違規兩次，將被暫停預訂體育設施90日。

網民憂遲到當缺席 有憂炒場

網上討論區有用戶批評新安排欠彈性，多人稱已向康文署發電郵投訴。有用戶提到，預約制限制用戶以一小時為單位訓練，只可在整點時間入場及離場，不能因應身體情况及行程調節，又擔心如因交通問題遲到會被視為違規；另有用戶憂慮預約制會被濫用，須提早7日搶奪配額。

本報昨午到港島東體育館觀察，該處健身室人數上限為20，場內大致有18至20個用家，未見有人排隊輪候。鄭小姐說，近月幾乎每日到康文署健身室，西灣河及上環場地不算「太爆」，間中輪候一兩個位已可入場。她不知道11月起須預約，稱「希望唔好」，指SmartPLAY系統不流暢，加上有人壟斷預約其他運動場地，擔心會「炒場」，又憂慮天天到康文署健身室的長者用戶不懂用預約系統，打斷運動習慣。不過她說康文署場地環境好、「夠做」，暫時不考慮轉到私人健身室。

用戶怕長者不懂預約

月票用戶金先生稱平時到場只需拍卡及簽到，未聽聞SmartPLAY系統及預約新政策，但認為「咁都啱嘅，有個罰則好啲嘅」。他說康文署健身室收費相宜，部分私人健身室曾涉不誠實推銷，怕「被人sell」及不想簽長約，「唯有跟佢（康文署）玩法」學習預約。

使用康文署健身室近8年的譚先生認為，因天氣、臨時急事未能如期到健身室在所難免，「停賽」罰則太嚴厲，已電郵至康文署表示反對。他稱SmartPLAY系統有缺點，曾獲系統告知預約申請不成功，信用卡卻被扣款，申請退款數月仍未成功。他說健身室內少數人坐在器材上玩手機，有濫用之嫌，但無理由因小撮人的行為影響真正用家。