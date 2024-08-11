明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

用戶批欠彈性 有人發起一人一電郵反對 健身室月票改預約 康署：有位可即訂

【明報專訊】康文署健身室月票用戶目前毋須預約，11月起改為與時票用戶一樣須預訂，如取消預訂需提早一日，60天內兩次未如約出席須「停賽」。新安排被批評欠彈性，有網民發起一人一電郵反對，另有用戶擔心屆時有人「炒場」，亦影響長者使用健身室機會。署方回覆本報表示，每段節開始後的健身室時票及月票剩餘配額可即時預訂，「即所謂『walk in』」，署方會適時檢討新安排。

指新安排可省排隊時間

康文署回覆表示，健身室月票持有人可透過My SmartPLAY （康體通）應用程式或智能自助服務站查看健身室是否有剩餘配額及預訂；在每段節開始後，SmartPLAY會自動合併時票及月票餘額讓使用者即時預訂。至於取消預約需提早一日，署方稱與時票安排相同，如市民稍遲於預訂段節開始後才入場，又能充分使用餘下已預訂段節，不會當作違規，原則和其他陸上收費康體設施一致。署方稱，目前如入場配額已滿，月票持有人須在現場排隊等候，新安排可減省排隊時間，毋須聯絡場地查詢健身室使用情况，會適時檢討新安排。

整點入場 60日缺席兩次停3月

康文署健身室可以時票或月票形式租用，各有配額，前者需在SmartPLAY預訂段節及按節付費，每小時13至14元（視乎時段），後者繳月費180元後可直接前往健身室，以「先到先得」形式入場。

署方上周二（6日）公布，月票用戶在11月1日起須透過SmartPLAY預訂7日內的健身室段節，每日可預訂節數不限。署方表示，職員會巡查場地並要求使用人出示身分證查核，如被發現預約後沒有在場使用設施，會視為違規，60天內違規兩次，將被暫停預訂體育設施90日。

網民憂遲到當缺席 有憂炒場

網上討論區有用戶批評新安排欠彈性，多人稱已向康文署發電郵投訴。有用戶提到，預約制限制用戶以一小時為單位訓練，只可在整點時間入場及離場，不能因應身體情况及行程調節，又擔心如因交通問題遲到會被視為違規；另有用戶憂慮預約制會被濫用，須提早7日搶奪配額。

本報昨午到港島東體育館觀察，該處健身室人數上限為20，場內大致有18至20個用家，未見有人排隊輪候。鄭小姐說，近月幾乎每日到康文署健身室，西灣河及上環場地不算「太爆」，間中輪候一兩個位已可入場。她不知道11月起須預約，稱「希望唔好」，指SmartPLAY系統不流暢，加上有人壟斷預約其他運動場地，擔心會「炒場」，又憂慮天天到康文署健身室的長者用戶不懂用預約系統，打斷運動習慣。不過她說康文署場地環境好、「夠做」，暫時不考慮轉到私人健身室。

用戶怕長者不懂預約

月票用戶金先生稱平時到場只需拍卡及簽到，未聽聞SmartPLAY系統及預約新政策，但認為「咁都啱嘅，有個罰則好啲嘅」。他說康文署健身室收費相宜，部分私人健身室曾涉不誠實推銷，怕「被人sell」及不想簽長約，「唯有跟佢（康文署）玩法」學習預約。

使用康文署健身室近8年的譚先生認為，因天氣、臨時急事未能如期到健身室在所難免，「停賽」罰則太嚴厲，已電郵至康文署表示反對。他稱SmartPLAY系統有缺點，曾獲系統告知預約申請不成功，信用卡卻被扣款，申請退款數月仍未成功。他說健身室內少數人坐在器材上玩手機，有濫用之嫌，但無理由因小撮人的行為影響真正用家。

相關字詞﹕健身室 康文署

上 / 下一篇新聞