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港聞二

搶人才 李家超：逾14萬申請人抵港

【明報專訊】民政及青年事務局昨舉辦首屆「青年發展高峰論壇」，吸引逾2400名來自內地、馬來西亞及老撾等不同地區主管青年政策的政府代表、科技創新專才及青年企業家等代表參加。

指青年是社會重要資產

培養全球視野愛國愛港新一代

特首李家超表示，政府自2022年底起推出一系列吸引世界人才來港的措施，至今接獲逾34萬份申請，並批出約21萬份申請，逾14萬申請人已抵港。

李家超致辭時表示，政府非常重視青年發展，形容青年是社會未來棟樑及重要資產，當局希望培養具有全球視野、有抱負和正向思維、愛國愛港的新一代。他又提及，本港運動員在今屆巴黎奧運取得「兩金兩銅」，他與市民都引以為傲，認為運動員展示巨大決心、不懈努力及團隊精神等，均屬香港精神的寶貴特質，強調香港是實現目標的好地方，「雖然我們不可能都是奧運冠軍，但我們都可以成為自己故事的冠軍」。

政務司長陳國基表示，政府2022年公布的《青年發展藍圖》載有逾160項措施，加上去年推出的近60項新措施，希望全面扶助青年發展。措施主要為四大方向，包括鼓勵青年探索未來，培養民族認同感；滿足青年在實習、就業、創業等方面的希望；支援青年抗逆自強，促進身心健康；以及推動青年建設社會。

民青局長麥美娟表示，政府首次以青年發展為主題而舉辦的大型高峰論壇，旨在為青年人提供新平台，讓他們與來自不同地區和背景的參加者交流、促進跨文化理解和啟發新思維。被問到政府有否計劃每年舉辦論壇，她稱樂見年輕人對論壇反應踴躍，期望這樣有意義的活動能繼續舉辦。

相關字詞﹕青年發展高峰論壇 麥美娟 陳國基 李家超

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