江旻憓今履新：為每人打氣 生活充滿期盼

稱仍對訓練有熱誠

目前更希望回饋社會

江旻憓昨出席其中一場專題論壇，以英語開場發言時稱非常榮幸代表香港，亦很幸運成為運動員，並在追逐夢想的路途獲得眾多支持與認可。她說，出發奧運前非常緊張，但會將緊張化成訓練，給予自己信心全力以赴，又憶述決賽落後對手時曾感尷尬，及時調整心態後，終贏下首面奧運金牌。

談及將來，江旻憓表示仍對訓練有熱誠，但目前更希望「能夠回饋社會，能夠激勵更多年輕人實現夢想，努力工作，享受每一天」，並強調自己仍然、永遠是一名運動員。

主持的民青局副局長梁宏正在答問環節讀出一條匿名問題，提到社交媒體的演算法可能為迎合受眾興趣，造成強化某種心態的風險，例如導致走向極端、抑鬱或比較，年輕人應如何建立積極、中立的心態來解決這問題時，他補充，「社交媒體有大量的內容，你只會瀏覽你感興趣的。很明顯，你也在談及網絡欺凌」，隨後邀請台上的江旻憓及鋼琴家張勝量回答。

張勝量建議需建造更好網絡環境；江旻憓則分享，有教授曾要求寫下價值觀清單，以確定優先或重視的價值，並說感迷茫無法決定是因不夠了解自己，認為學習和傾聽不同觀點非常重要。

對於年輕人如何回饋社會，同台的立法會議員霍啟剛分享，在巴黎遇到幫助香港團隊的義工，能操流利法語、英語、粵語和普通話，他一度以為是當地華僑，原來是香港學生，「香港很多年輕人非常願意回饋體育，奉獻自己的時間，我發現他們非常有能力」。譚志源則認為有三方面可以考慮，一是為體育盛事或非政府組織做義工，二是效法江旻憓加入慈善團體，回饋社會；三是加入政府，協助制訂好的政策。

楊潤雄：運動員總有退役一天

另外，文化體育及旅遊局長楊潤雄昨在港台《千禧年代》稱，尊重及支持江旻憓退役加入馬會的選擇，稱她已三戰奧運並曾受傷，「運動員始終都會有退役的一日」，認為最重要是她退役後找到可發揮的工作環境及機會。