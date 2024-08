江旻憓今履新：為每人打氣 生活充滿期盼

【明報專訊】早前宣布退役的巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓,今日起出任賽馬會公司事務部對外事務助理經理,她昨午與上司賽馬會公司事務執行總監譚志源同場出席青年發展高峰論壇,分享運動員時期如何克服困難及建立正向價值觀。江旻憓表示,儘管對訓練仍有熱誠,惟目前希望回饋社會,她亦寄語每個人都是獨特美麗的,未來的生活充滿了值得期盼的事,「我期待為你們每一個人打氣( I look forward to cheering every one of you)」。