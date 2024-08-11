江旻憓今履新：為每人打氣 生活充滿期盼

【明報專訊】早前宣布退役的巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓，今日起出任賽馬會公司事務部對外事務助理經理，她昨午與上司賽馬會公司事務執行總監譚志源同場出席青年發展高峰論壇，分享運動員時期如何克服困難及建立正向價值觀。江旻憓表示，儘管對訓練仍有熱誠，惟目前希望回饋社會，她亦寄語每個人都是獨特美麗的，未來的生活充滿了值得期盼的事，「我期待為你們每一個人打氣（ I look forward to cheering every one of you）」。
稱仍對訓練有熱誠
目前更希望回饋社會
江旻憓昨出席其中一場專題論壇，以英語開場發言時稱非常榮幸代表香港，亦很幸運成為運動員，並在追逐夢想的路途獲得眾多支持與認可。她說，出發奧運前非常緊張，但會將緊張化成訓練，給予自己信心全力以赴，又憶述決賽落後對手時曾感尷尬，及時調整心態後，終贏下首面奧運金牌。
談及將來，江旻憓表示仍對訓練有熱誠，但目前更希望「能夠回饋社會，能夠激勵更多年輕人實現夢想，努力工作，享受每一天」，並強調自己仍然、永遠是一名運動員。
主持的民青局副局長梁宏正在答問環節讀出一條匿名問題，提到社交媒體的演算法可能為迎合受眾興趣，造成強化某種心態的風險，例如導致走向極端、抑鬱或比較，年輕人應如何建立積極、中立的心態來解決這問題時，他補充，「社交媒體有大量的內容，你只會瀏覽你感興趣的。很明顯，你也在談及網絡欺凌」，隨後邀請台上的江旻憓及鋼琴家張勝量回答。
張勝量建議需建造更好網絡環境；江旻憓則分享，有教授曾要求寫下價值觀清單，以確定優先或重視的價值，並說感迷茫無法決定是因不夠了解自己，認為學習和傾聽不同觀點非常重要。
對於年輕人如何回饋社會，同台的立法會議員霍啟剛分享，在巴黎遇到幫助香港團隊的義工，能操流利法語、英語、粵語和普通話，他一度以為是當地華僑，原來是香港學生，「香港很多年輕人非常願意回饋體育，奉獻自己的時間，我發現他們非常有能力」。譚志源則認為有三方面可以考慮，一是為體育盛事或非政府組織做義工，二是效法江旻憓加入慈善團體，回饋社會；三是加入政府，協助制訂好的政策。
楊潤雄：運動員總有退役一天
另外，文化體育及旅遊局長楊潤雄昨在港台《千禧年代》稱，尊重及支持江旻憓退役加入馬會的選擇，稱她已三戰奧運並曾受傷，「運動員始終都會有退役的一日」，認為最重要是她退役後找到可發揮的工作環境及機會。
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