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港聞

港聞二

複製作者工作枱材質花紋一致 歎日本人着緊細節

【明報專訊】為期約一個月的多啦A夢特展花約兩年時間籌備，事隔12年再與多啦A夢作者藤子．F．不二雄創立的日本公司Fujiko Pro接觸，策展單位AllRightsReserved（ARR）創辦人林樹鑫（SK Lam）形容對方對細節「看到很細」，如收費展區有一張原作者工作枱的複製品，對方要求複製品要做到一模一樣，連木枱使用的材質、花紋及椅款式也要一樣。

2012年ARR曾於海港城策劃多啦A夢展，兩次策展相距12年，緣起數年前藤子的次女勝又日子執掌Fujiko Pro，想做更多的發展，碰巧看到ARR 12年前提交的計劃書，促成是次合作。

作者女兒欣賞表演

不看無人機看市民反應

SK形容雙方接觸期間，感受到「他們對細節東西是看得很細」，如收費展區有一張藤子．F．不二雄工作枱的複製品，對方要求複製品要做到一模一樣，連木枱使用的材質、花紋也要一樣，椅亦特意尋回一樣的款式，他笑言「嗰啲小嘢嚟架喇」，令他更佩服的，是「多啦A夢畫了四十幾本，可以找到一些很細的東西再去發展，然後你會覺得佢（仍然）夠靚夠吸引力，保持到吸引力和影響力」。

負責在港接待勝又日子的團隊成員補充，她觀賞無人機表演時，關注的不是無人機，而是在場的市民，引述她說想不到其父作品，竟然可以吸引大批市民來觀賞，人潮佈滿整條街道，對此十分感觸。

至於今次策展有何困難，SK說流程管理和回應外界的期望都困難，舉例戶外免費展區放置的12米高巨型多啦A夢充氣裝置，不時面對惡劣天氣。他說為此團隊請來本地及台灣的測風專家，判斷何時「放氣」，計及工人有約十多人，展期內已兩度「放氣」再「充氣」。「你拉下來那一刻大家會很upset」，如何安撫預約入場者的情緒，他說「中間或會有陣痛，但最重要的是『事實』」，舉例早前「放氣」時，網上見到有人批評其決定，「我明明覺得個風係咁」，於是便開直播讓網民看看當日的風力有多強，最後平息批評聲音。至於是次巡迴特展下站將到何處，策展單位表示暫未能透露。

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