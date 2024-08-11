多啦A夢策展人：辦盛事重聯動地區 指文創界近年開拓市場停頓 特展反映有新機

明報記者 劉思昆

早在2012年，ARR於海港城策劃《你睇！！多啦A夢嚟啦！誕生前 100 年祭》，事隔12年再度策劃多啦A夢特展，SK表示，市場環境及策展模式均有轉變，由「幫商場做事」變成主動策劃的一方，付租金給商場辦展覽，亦首次採用收費加免費展區的混合模式，「我不敢說我們是第一個，但是我們絕對是很前的開拓者」。

不是「賣完飛就收工」

目標更多協同效應

除商場展區，他亦舉辦兩次的戶外無人機表演，以及與港鐵合作，將部分雕塑放於車站、打造主題列車等。SK自言「試了很多」，嘗試如何利用一個項目聯動經濟，「如果我賣完飛就收工，我使鬼做咁多嘢咩！」他強調要辦一個盛事，「不是帶個event過來就完，而是要想如何做更多的協同效應，才叫『盛事』」。

收費區成功 「港市場比預期大」

首試收費與免費展區的混合模式，SK認為頗為成功，「一來人們的反應是開心的，二來是看到香港市場的需求，比我預期中大」。他說，免費展區成功帶動當區人流，收費展區則將門票全數賣出，「如果加賣即場門票，保守估計起碼賣多五至七成門票」，但基於要管制時間，及考慮到入場者的參觀體驗，未有開放即場賣票。

為何會有混合模式的嘗試，SK說是希望滿足粉絲想看多些的想法。收費展區內有專為特展製作的短篇動畫、投影漫畫等，這些多元化展品亦是首次在日本以外的地方展示；但同時他不想一刀切全部收費，「香港人暫時習慣了有些東西免費看，但並非不願意畀錢，否則不會賣這麼多票」，而有部分收費令整個展覽品質提升亦屬合理，希望從中取得平衡。

「不做一場好戲 不會有觀眾」

另一個原因是市場環境及業界所致，他觀察以往類似的項目，多由商場聯同數個單位合資舉辦，但這些項目不會帶來直接收入，故商場不會花太多錢在這些項目；但商場主要的收入來源為租金，要吸引租戶除地理位置，便是人流，「你不在那裏做一場『好戲』，根本就不會有觀眾」，久而久之形成「惡性循環」，更演變成一種生態，反過來影響文化創意業界，「很多人不發展，fast fashion去吃了（做完）就算」。

SK並不想複製過去做法，開始思考不同的經營模式，稱如無人嘗試開拓一些合理的新收費模式，「那大家便在死胡同困住」。他認為是次「結果是反映了一些事情」，如收費區門票滯銷，或反映市場「唔buy」其想法，但結果正正相反，反映「香港市場有新機出現」。

業界能否複製是次經驗？SK認為絕對可以，但亦提醒「不可以說我們這個經營模式是救經濟」，大家不可以只關注「製造內容」，要取得適當平衡，寄語行家「有時做文化產業的人，是需要多點商業的膽量」。