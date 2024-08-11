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楊潤雄：奧運後檢討資助 成績好或增

【明報專訊】巴黎奧運明日凌晨閉幕，港隊暫取得兩金兩銅佳績，社會關注奧運後政府如何持續支援體育發展。目前體院精英訓練資助制度以比賽成績將運動項目分級，再釐定資助額，被問到會否造成有獎牌才有資助，文化體育及旅遊局長楊潤雄昨稱，無可避免要有制度分配資源，背後理念為檢視香港哪些運動有潛能發展得更好、在世界賽事取得好成績；又強調運動員背後有醫療等支援，不應只看金額。楊稱，奧運後會檢討制度，包括成績分級及津貼額等，成績好的項目有機會提升資助。

現時精英訓練資助以比賽成績將不同運動分級，屬奧運項目的運動，「精英甲+」為最高，該級項目全職運動員每月可有4.45萬元資助；而第四級的「精英乙」則每月約1.6萬元，再下一級「精英丙」約1.1萬元。

稱運動員情操非用錢可量度

被問到以此資助額如何鼓勵運動員轉全職，楊潤雄昨日在港台《千禧年代》表示，不應只看一個數字，要一併看其他支援，精英運動員住在體院，有餐飲及醫療服務，令運動員可少一些生活上的擔心，全心投入全職訓練；又相信運動員亦不會當全職訓練為打工，「堅持的情操不是用錢可量度」。

楊強調，資助並非只是給某一個得獎球員，舉例羽毛球，是整個羽毛球項目的梯隊也會得益。

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