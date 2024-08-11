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法領館料明年遊法港人增 賽前入校辦文化工作坊

【明報專訊】法國是不少港人歐遊熱門目的地，法國駐港領事館日前回覆本報提到，2019年新冠疫情前香港每年平均逾20萬人次到當地，疫後至今尚未重回該水平，但有明顯升幅。領事館相信，法國透過今屆巴黎奧運和殘奧可向世界展示當地非凡遺產，而與本港旅遊業界交流後，相信港人對法國旅遊有強烈需求，尤其是明年，當地業界將提供滑雪、行山及騎馬等家庭式旅遊活動。

「奧運更開放」是今屆巴黎奧運和殘奧會口號，被問到如何提高港人認識，法國駐港領事館稱曾與法國文化協會和港協暨奧委會合作，在奧運前為參賽運動員、香港代表團及記者舉辦工作坊，提供法語和文化課程。

領事館另與本地學校及國際學校學生合作，奧運前在14間學校舉辦23場工作坊，向逾650名學生介紹法國文化。

今屆奧運新增4個大項，包括霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪，其中霹靂舞為首次登上奧運舞台。在港推廣各類運動方面，領事館稱過去10個月舉辦多項活動，其中去年11月法國科學節以《體育與科學：從健康到表現》為主題，加入本地霹靂舞代表表演，又舉辦以「L'important n'est pas de gagner, mais de participer.」（最重要的是參與而非勝利）為題的演講比賽等。

相關字詞﹕旅遊業 巴黎奧運

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