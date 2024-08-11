乒乓體操隊返港 杜凱琹：留憾才更大動力進步

【明報專訊】征奧回歸的體操及乒乓球港將昨早回港。乒乓球混雙取得第四、創下港隊該項目最佳成績的杜凱琹遺憾與獎牌擦身而過，但同時認為留一些遺憾才有更大動力進步；拍檔黃鎮廷亦稱雖輸了比賽，但發現有可做得更好的地方，以後會更努力。體操代表石偉雄則稱，很開心能兌現上屆東京奧運時的承諾，第三次參加奧運，現時會先休息，做詳細檢查處理腳傷，再決定往後訓練和比賽計劃。
黃鎮廷稱，東京奧運後3年來每場比賽和訓練均為備戰巴黎奧運，今次與杜凱琹已「搏到盡」，運氣也是比賽一部分，混雙打入四強後無論對朝鮮或韓國都發揮應有水平，甚至比預期好。黃稱現會以恢復為主，為下半年賽事訓練調整。
港乒總教練李靜認為，球員今屆奧運已打得非常好，一些關鍵球或輸少少運氣，若膽大一些和出力「打透個波」或有機會得分，但整體已滿意表現。李靜又稱，每支球隊奧運後都會有新調整，相信未來會以培養新年輕選手為主，在青少年培養方面有更多考慮和增加資源，寄語運動員「搏命練波，做到最好」。
石偉雄：26年無認真放假 先休息
出戰跳馬的石偉雄憶述備戰旅程艱辛，腳傷下打了4支止痛針才能出戰，現時行路仍不舒服，雖不跑步影響不大，但長遠不論是否繼續做運動員都要處理好傷勢，身體和心理都想趁這段時間好好休息，「好似呢26年都無認真放假……回港後最想打邊爐」。被問會否繼續參與下屆奧運，「石仔」稱暫未能回答，大前提是處理腳傷。
32歲的石偉雄6歲起學習體操，2014年歷史性為港隊取得亞運跳馬金牌，今屆奧運男子跳馬預賽他獲第12名，惜未能晉身決賽。