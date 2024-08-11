居法港人義工解旅客迷惘 「最不應囑冷靜」

奧運開幕前約一周，義工獲安排數小時培訓，例如急救、危機處理課程，包括遊客情緒失控時處理方法等。據Suki觀察，六七成觀眾是巴黎以外的法國人，她「外國人」面孔卻懂得法語，可予人友善感覺，發揮優勢協助遊客，笑說甚至有遊客欲以小費答謝。有人覺得巴黎人冷漠，但她認為，在濃厚體育氣氛下，即使本地人對遊客都較輕鬆，經常面帶笑容。

請假做義工 難用時間金錢衡量

本身從事人力資源的Suki需請假參與義工，日均5至8小時，她認為無法以時間或金錢衡量，舉例有次一名巴西義工協助當地電視台拍片介紹奧運，恰巧她與另一義工在旁當值，獲邀粉墨登場打招呼，「然後我們就在巴西電視台出現」。

在巴黎居住6年的Suki表示，早在兩三年前已開始經歷地鐵封路、改站以配合準備奧運的工程，故過去一段時間，她考慮到部分路線於晚上10時後停駛，已習慣放棄晚上出門，甚至提早回家。

早兩年常封路 今交通工具變乾淨

「（巴黎人）對奧運期待並非特別高，很多人估計屆時一定很亂。」以年計的工程終完成，Suki說公共交通工具比以前乾淨，部分更加裝冷氣，即使是橫跨巴黎南至北的地鐵13號線，以往連當地人也無法接受車廂在夏天的悶熱及惡臭，亦一併改善，候車時間又大為縮短，作為居民她可說是「受惠」，「經歷都並非想像中那麼差」。