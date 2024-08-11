港運動員任義工 設身為選手解難 執垃圾尋制服管膳食 助圓夢意義無價

明報記者 施晉宇

日均10小時 稱遠遜選手備戰

「看起來微不足道，對運動員卻是重要的問題。」負責獨木舟賽場的Johnathan想起某日賽事準備階段，烏茲別克運動員因遺失制服大為緊張，不懂英文的他隨即以翻譯軟件找上不懂法語的Johnathan求助，其後再聯同另一名懂法語的內地義工，3人游走四五個櫃枱，透過「三重翻譯」找回制服，「不能用運動員身分參賽，但我可以另一方式，在賽場上展現其他技能」。

賽場睹區旗感動 近距為港將加油

一行50名義工團隊在巴黎近郊「馬恩河畔韋爾水上運動體育場」服務，連同交通時間在內，日均工作10小時，24天內有21天要工作，每6天休息一天，加上是戶外賽場，對體力帶來一定挑戰。但Johnathan稱，相比運動員花4年備賽，義工所花時間遠遠不如，故義工都抱着「One Team, One Dream（意指同一個團隊、同一個夢想）」的工作目標，提供讓運動員成就夢想的環境，他認為意義更是無價。

賽艇港將趙顯臻月初出戰男子公開組單人雙槳艇決賽，以個人最佳時間完成，總成績排20。Johnathan稱，曾在賽場為對方送上「加油」，並引述趙顯臻對於在賽場遇到港人義工亦相當驚喜。Johnathan只負責獨木舟賽事，他說在工作的同一賽場看到區旗已很感動，目睹趙顯臻衝線獲佳績更感振奮。

本身在港有參與賽事義工的Johnathan稱，巴黎奧運場地有充足空間，場內設休息區及膳食區等永久設施；相反本港組織舉辦體育賽事大多缺乏足夠空間。他認為港府可容許主辦方租借附近政府用地，在賽事期間為運動員提供更全面服務，相信有助提升賽事水平。

巴黎全城同樂 冀全運參考

今屆奧運首設免費開放的「冠軍公園」，邀請運動員與全球遊客分享獲獎喜悅。Johnathan認為，有別於奧運前不少報道引述巴黎市民稱當地不適合舉辦奧運，他感受奧運期間全城氣氛熾熱，除了「冠軍公園」，還有不少公開場地與民同樂，讓人邊吃邊玩邊觀賽，建議明年協辦全運會的香港可參考，營造全城嘉年華的氣氛，而非僅在體育館直播賽事。

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