上半年罪案增5.6% 冒客服騙案近月飈升

防罪CCTV研增車牌識別

上半年本港共錄得45,315宗罪案，整體破案率26.3%，撇除詐騙案後，破案率為44%。同期詐騙案有19,897宗，按年升6.2%，當中網上騙案佔逾六成；詐騙涉案金額44.8億元，按年升66.5%。警方表示騙徒不斷改變手法，如減少使用「猜猜我是誰」，令此類騙案跌逾六成至475宗，取而代之的是今年開始出現的「假冒網購平台、支付平台、電訊公司等客服」新手法，上半年錄得1605宗，而7月單月更錄得1111宗，較整體騙案升幅高。

訛稱助刪收費服務 轉駁「銀行」套密碼

蕭澤頤昨出席有線節目《有理有得傾》稱，騙徒假冒網上公司客服，聲稱事主購買了保險套餐或VIP會員等收費服務，事主否認後，偽冒客服便聲稱可協助轉駁到銀行取消有關服務，而偽冒銀行職員則藉機套取資料和密碼等，以盜取帳戶資金。他說會聯同政府部門、餐飲業、銀行等加強防騙宣傳。警方表示，詐騙新手法包括假冒律師訛稱協助騙案受害人追討騙款的「二次詐騙」、假冒電腦操作系統或防毒軟件技術支援等，案件數字不高但會密切監察。

至於其他罪行，上半年盜竊案錄得11,529宗，按年升3.9%；勒索案1418宗，按年近三成。同期強姦案33宗，按年升57.1%，當中無涉陌生人的案件，警方指升幅高是因為去年同期宗數較少。部分罪行錄得跌幅，包括兇殺、行劫、嚴重毒品案。另外，自《港區國安法》生效後，截至今年6月30日，警方共拘捕300人，當中六成被檢控。