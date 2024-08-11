錦綉花園月內試行無人駕駛小巴

生產力局研發 行走屋苑環迴路

據局方發放片段，該款小巴設12個座位，車廂內有車站預報系統及安全帶提醒系統等，錦綉花園居民上車需提供二維碼供系統掃描識別。車頭的無人駕駛艙設透明幕門與乘客座位分開，小巴行走時司機位軚盤會自動轉動。

林世雄表示，汽車駕駛自動化共分6個級別（0-5級），0級為無自動化駕駛，即如傳統汽車般需完全以人手控制；第5級則指車輛可在任何路况和環境下完全自動駕駛，毋須駕駛員操控，而現時在港測試的8輛自動車之中，最高已達「高度自動駕駛」的第4級，反映本港科技發展與內地以至世界各地看齊。他稱8輛自動車現時在不同道路測試，包括科學園、生產力促進局、潭尾建造業輸入勞工宿舍及錦綉花園。

全港8自駕車試行 自動化達第二高級

林預告今明兩年內將測試其他自動車項目，包括由機管局投資興建及營運的「航天走廊」項目，將提供自動駕駛運輸服務，來往航天城和港珠澳大橋香港口岸人工島。政府由成立「智慧交通基金」至今，共資助3個與自動駕駛及7個與車聯網技術相關項目，資助額分別約6000萬和6700萬元。