炒車致同事重創 鐵騎士施救未挽命 一手心外壓一手按頸止血 呼喊傷者名字

隧道彎位失控撞壆 司機涉危駕被捕

事發昨日零時許，31歲姓鄭男子駕本田電單車接載33歲姓石男同事，沿連翔道地下行車道往荃灣方向行駛，駛至近柯士甸道西彎位時失控撞向左邊石壆，當時電單車時速約60公里。兩人同被拋離，石全身多處嚴重受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，於凌晨2時29分證實死亡；鄭則四肢受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。警方經調查後，以危險駕駛導致他人死亡拘捕鄭，扣留調查。

中環收工同行 隧道指示牌撞歪

現場消息稱，涉事兩人為同事，出事前在中環下班後到尖沙嘴取車，兩人均身穿西裝。電單車駛至連翔道彎位時撞壆，鄭被拋出車外，頭撞隧道牆壁指示彎位的金屬箭嘴牌，電單車向前滑行約35米始告停下；石頸部大量出血，昏迷倒卧石壆旁。鄭隨即為石做人工呼吸及心肺復蘇（CPR）急救，其間叫喊石的名字，但對方未有反應，途經司機下車協助報警。及後救護員到場接手急救，鄭則站在石壆旁，神情憂傷，步上救護車時仍哭喊「唔好呀」。

現場所見，涉事電單車為本田CBR 650R型號，事後未見嚴重損毁，牆壁一個箭嘴指示牌被撞歪，石壆旁地面遺下血路。警員事後封鎖現場調查，為電單車、兩人使用的頭盔拍照，並檢取兩人的個人財物。西九龍總區交通部特別調查隊正調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，致電3661 9000與調查人員聯絡。

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