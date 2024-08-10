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九市速遞：深圳南山蟬聯百強區榜首

【明報專訊】內地企業及市場諮詢服務商賽迪顧問旗下城市經濟研究中心，最新公布《2024年中國城區經濟高質量發展研究報告》及2024賽迪百強區排行榜，大灣區有17個城區上榜，數量與去年持平。當中，深圳南山區蟬聯百強第一，廣州天河區今年超越深圳福田區奪得第二，福田區屈居季軍。

上榜門檻GDP達800億

百強區以地區生產總值超過800億元（人民幣，下同）、一般公共預算收入超過20億元為上榜門檻，再以經濟實力、增長動力、內生支撐、區域能級和共享發展5個範圍合共23項指標，作為排名準則。

經濟實力主要評估地區的GDP及一般公共預算收入等經濟指標；增長動力‌評估地區的GDP增速、‌產業結構、‌創新能力等；內生支撐‌包括人力資源、‌科技投入、‌基礎設施建設等方面；區域能級以對外貿易、‌區域合作等方面在全球或區域中的地位和影響力為標準；共享發展‌關注地區的社會和民生改善，‌如居民收入、‌教育、‌醫療等公共服務的普及和提高。不過直轄市、國家級新區和港澳台地區沒納入排行榜。‌

百強區大灣區佔17個

入榜百強的17個大灣區地區主要來自廣州和深圳，佛山亦有3區入榜；珠海市香洲區則較去年躍升6位，超過深圳羅湖、廣州白雲和番禺，以及佛山禪城，主要受益於新一代信息產業的帶動，以及借助港珠澳大橋機遇，去年先後引進鯨倉等科技供應鏈企業，和引進逾350個千萬元以上級別投資項目有關。

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