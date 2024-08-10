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港聞二

研究：安安懂繞道省體力 助評估老年動物健康

【明報專訊】人類照顧下全球最長壽的雄性大熊貓安安前年7月離世，享年35歲。海洋公園研究團隊昨發表一項針對安安生前活動軌迹及對棲息地喜好的研究，發現牠懂得選擇停留位置及路徑，以減低體力消耗，行為模式與野外大熊貓相符。團隊稱，園方研發的路徑分析研究方法容易操作，可應用於不同物種，有助評估動物健康狀况，顯示老化及疾病如何影響動物的生活模式，以及改進動物棲息地等。

研究團隊在2019年7月至2022年1月期間，就安安的日常生活做了一項長達31個月的研究，透過將「香港賽馬會四川奇珍館」內兩個棲息地區域的15條路徑分類為少於20度角的緩坡，和多於20度角的斜坡，結合現場觀察和影片分析，了解安安對不同斜度路徑的喜好。

選坦路緩坡 揀停留位置

研究發現，安安平均三成的時間都精力充沛、活躍好動，亦懂得選擇停留位置及路徑，以減低體力消耗，例如在上坡時傾向使用較平坦的緩坡，下坡時則會使用較斜的陡坡，行為模式和野外大熊貓相符。

研究助改善棲息環境

研究項目負責人及海洋公園公司高級研究員馬思慧（Dr Eszter Matrai）表示，園方所研發的路徑分析方法容易操作，可應用於不同物種，其他動物設施亦可採用。她指出，研究方法能夠協助評估動物的健康狀况，包括足部和肌肉骨骼系統的健康、關節炎狀况等，亦提供客觀數據以顯示老化及疾病如何影響動物的生活模式。

考慮到目前對於老年動物的研究不多，她相信這次研究不但能用於改進棲息地設計，亦能協助護理員根據動物年齡與季節等因素，更有策略地在棲息地添置豐容物，以增加動物與環境的互動。

被問到將有兩隻大熊貓來港，園方有何安排，馬思慧表示現時未確定新熊貓會入住哪個展館，強調會先觀察其行為，視乎情况再給予意見。

相關字詞﹕研究 安安 海洋公園

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