研究：安安懂繞道省體力 助評估老年動物健康

研究團隊在2019年7月至2022年1月期間，就安安的日常生活做了一項長達31個月的研究，透過將「香港賽馬會四川奇珍館」內兩個棲息地區域的15條路徑分類為少於20度角的緩坡，和多於20度角的斜坡，結合現場觀察和影片分析，了解安安對不同斜度路徑的喜好。

選坦路緩坡 揀停留位置

研究發現，安安平均三成的時間都精力充沛、活躍好動，亦懂得選擇停留位置及路徑，以減低體力消耗，例如在上坡時傾向使用較平坦的緩坡，下坡時則會使用較斜的陡坡，行為模式和野外大熊貓相符。

研究助改善棲息環境

研究項目負責人及海洋公園公司高級研究員馬思慧（Dr Eszter Matrai）表示，園方所研發的路徑分析方法容易操作，可應用於不同物種，其他動物設施亦可採用。她指出，研究方法能夠協助評估動物的健康狀况，包括足部和肌肉骨骼系統的健康、關節炎狀况等，亦提供客觀數據以顯示老化及疾病如何影響動物的生活模式。

考慮到目前對於老年動物的研究不多，她相信這次研究不但能用於改進棲息地設計，亦能協助護理員根據動物年齡與季節等因素，更有策略地在棲息地添置豐容物，以增加動物與環境的互動。

被問到將有兩隻大熊貓來港，園方有何安排，馬思慧表示現時未確定新熊貓會入住哪個展館，強調會先觀察其行為，視乎情况再給予意見。