慢病共治5%私醫加價 共付費最高800

計劃擬增16項藥物

另外，慢病共治計劃的基本藥物名單本月起增加16項藥物，包括治療抗高血壓、調節血脂、抗生素等藥物。

今次共有38個服務點上調病人要未付的共付額，佔比約5%，上調幅度為20至250元；另外，有8個服務點下調費用，幅度由50至350元不等，剩餘的672個服務點的收費維持不變，調整後有三分之二，即473個的服務點收取政府建議的150元或以下。

慢病共治計劃專題網站顯示，參與計劃的醫生訂立的病人共付額由免費到800元不等，其中有一名家庭醫生收取800元，有4名醫生免收費。

473家收150或以下

另外，醫衛局表示，由本月起，慢病共治計劃的基本藥物名單涵蓋的藥物項目將增添16項藥物，總數增至59項。新增藥物包括抗高血壓、調節血脂、抗生素和治理相關健康問題等。

醫衛局又公布，截至8月7日已有約5.6萬名市民參加慢病共治計劃，形容反應良好，在超過3.2萬名已完成糖尿病及高血壓篩查的參加者中，約1.3萬人被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓，佔整體約四成。