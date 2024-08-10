競委：先叩門未必獲寬待 首要能否提供實證 官認同須過特定門檻

美聯集團、旗下美聯物業和香港置業一方前日完成陳辭。代表競委會的資深大律師陳樂信昨表示，競委會是寬待政策的把關人，可以靈活考慮不同因素。陳打比喻，檢控官有權決定如何處理案件，包括和辯方達成認罪協商，競委會享有類似的廣泛酌情權，可以衡量哪一合謀者獲寬待。

美聯一方早前爭議，美聯比中原更早申請寬待，基於「先到先得」準則，美聯應受惠。陳樂信昨強調，「最先敲門的人獲得（寬待）入場券」，只是競委會審視寬待資格的第一階段，更重要是涉事者能否提交真實證據，協助競委會調查。本案而言，陳稱競委會已調查合謀定價行為，並非收到舉報才查案，而其中一方合謀者已提供資料，競委會決定不寬待另一方。

稱刻意不透明 誘競爭提供證據

對於美聯質疑，競委會在中原欠缺明確承諾之下給予寬待，導致制度不明確，陳樂信反駁寬待政策的透明度並非絕對，反而是「刻意不確定」。陳表示，所有涉事公司和人都是競委會的調查對象，本身無權利獲得寬待，政策旨在提供強烈誘因，鼓勵各方搶先提供證據，以免浪費時間。法官高浩文聽畢表示，若參與合謀的一方率先「舉手」交資料，可以盡早獲得寬待資格，但仍要通過特定門檻和途徑獲正式寬待。

美聯質疑競委會政策矛盾

代表美聯一方的大律師Tim Parker回應，寬待政策符合市場機制運作，要有足夠透明度，不應該牽涉策略思考。Parker提及，中原集團主席施永青去年3月自言是「有原則的人」，並透過律師去信否認責任，後來改變立場配合競委會調查，美聯卻被拒絕寬待，顯示競委會政策運作不一致。法官聽畢 雙方陳辭後，將於3個月內頒下裁決。

【案件編號：CTEA 3/23、HCAL 490/24】